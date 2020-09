Il comico pugliese Uccio De Santis è risultato essere positivo al coronavirus. Lo ha annunciato in una nota diramata attraverso Tio.ch per spiegare i motivi che lo avrebbero costretto ad annullare uno spettacolo a Lugano, in Svizzera. Già costretto in precedenza a rimandare l’evento per rispettare le stringenti norme necessarie a evitare la diffusione del contagio, l’attore ha annunciato il secondo stop.

Il messaggio di Uccio De Santis

In una nota destinata al pubblico di Lugano, l’attore ha scritto: “Come ben sapete, a causa dell'emergenza Covid-19, il primo spettacolo previsto a Lugano fu cancellato e rinviato, e me ne sono fortemente dispiaciuto. Ero molto contento di poter venire da voi il prossimo weekend ma, purtroppo per me, questa volta sono risultato io stesso positivo al Covid-19 e presento tutti i sintomi della malattia. Ma sono forte e sono qui a scrivervi che ci vedremo il 24 aprile 2021 e di tutta questa storia ci faremo solo una grossa risata. Vi abbraccio tutti e so che capirete quello che sta capitando a tutti noi. Vi voglio bene, Uccio De Santis”. I biglietti per lo spettacolo annullato saranno validi per la nuova data. In caso di impossibilità a partecipare allo show slittato al 24 aprile 2021, sarà possibile chiedere il rimborso del titolo acquistato.

Aveva partecipato a una manifestazione con Raffaele Fitto

L’annuncio della positività al coronavirus di Uccio De Santis arriva a poche ore dalla nota diramata dall'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto, candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Puglia. De Santis aveva partecipato a un evento della campagna elettorale del politico. Fitto ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus venerdì 25 settembre: “Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test covid-19, ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia. Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi. Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie”.