Uà, il nuovo show di Claudio Baglioni su Canale 5: quando va in onda e di cosa parla “Uà” è il nuovo show di Claudio Baglioni in onda su Canale 5 per tre prime serate a dicembre: il 4, l’11 e il 18 dicembre 2021. Il cantautore presenta lo show: “Ho sempre amato la televisione. È la platea più vasta per esibirsi. Ho accettato l’invito di Mediaset perché è uno spettacolo che comprende tutte le forme di intrattenimento”.

È stato ufficializzato il primo liveshow per la televisione di Claudio Baglioni dal titolo Uà, in onda per Canale 5. Il programma andrà in onda per tre sabati sera mai visti prima, annunciati come uno spettacolo unico, una sorta di "corsa a mezz'aria da un sogno alla realtà". Le tre prime serate dello show Uà con Claudio Baglioni vanno in onda il 4, l'11 e il 18 dicembre 2021 su Canale 5. Che cosa vuol dire "Uà"? Uomo di varie età, che è anche la sintesi di Uomo di varietà. In lingua napoletana, inoltre, Uà è un'espressione positiva per indicare qualcosa di meraviglioso.

Leggi anche Quando va in onda il Torneo dei Campioni di Tale e quale Show: la data e i concorrenti

Uà, tutto sullo show di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni è ideatore, autore e interprete di questo show a cui si accompagneranno tanti protagonisti dei vari mondi: musica, spettacolo, cinema, teatro e danza. La direzione artistica di Uà – Uomo di varie età è di Giuliano Peparini. Ma di cosa parla lo show? Si tratta di un affresco totale narrato, cantato, suonato, recitato, illustrato, ballato, improvvisato, colorato, per un racconto di vita vera e di arte varia, come una corsa a mezz’aria che va da un sogno alla realtà. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, ha presentato con queste parole lo show:

Per noi è un onore che Claudio abbia scelto Mediaset come editore per il suo primo vero programma televisivo. Il nostro pubblico e tutti gli italiani potranno godersi la storia e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Un grazie di cuore a Claudio da parte mia e di tutta Mediaset

Le parole di Claudio Baglioni

Dopo tanti anni al servizio della Rai, come direttore artistico per la kermesse di Sanremo, Claudio Baglioni arriva in Mediaset con una proposta tutta nuova:

Ho sempre amato la televisione. Non solo perché è, in assoluto, la platea più vasta di fronte alla quale un artista possa desiderare di esibirsi, ma anche perché è il più popolare dei media. L’unico davvero capace di raggiungere tutti, con un linguaggio chiaro, semplice, immediato, che sa far riflettere e sognare ma, soprattutto, regalare emozioni grandi e sempre nuove. In questo, somiglia molto alla canzone: un’arte povera ma universale, diretta e poetica, in grado di affascinare, farsi comprendere e diventare di tanti.

Da qui, l'idea di raccogliere l'invito di Mediaset nel ripensare a un nuovo linguaggio e a una nuova grande storia da raccontare per il pubblico italiano dell'ammiraglia della tv commerciale: