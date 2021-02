Un duplice esordio assoluto. Per la prima volta, anche in Italia arrivano i podcast originali di Spotify ed è la prima volta anche per l'irriverente factory The Jackal con "Tutto Sanremo ma dura meno". Un podcast che ci porterà dentro casa The Jackal nella settimana del Festival di Sanremo. Dieci episodi – di cui i primi quattro pubblicati quotidianamente su Spotify a partire dal 24 febbraio – per ripercorrere le edizioni del passato e quella che è ormai alle porte.

Tutto Sanremo ma dura meno, che cos'è

The Jackal: Tutto Sanremo ma dura meno è un podcast prodotto da The Jackal per Spotify, in collaborazione con Show Reel Agency. Protagonisti: Ciro Priello, Claudia Napolitano, Gianluca Fru, Simone Ruzzo, Aurora Leone e Fabio Balsamo. I primi quattro episodi ripercorrono la storia del Festival di Sanremo, i successivi sei seguiranno lo svolgersi di Sanremo 2021 serata per serata, fino alla chiusura.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Grande entusiasmo da parte di Ciro Priello, storico frontman del collettivo: “Siamo entusiasti di realizzare assieme a Spotify il nostro primo podcast e orgogliosi di essere stati scelti per produrre il primo originale in assoluto in Italia. Sanremo rappresenta l’occasione perfetta per far evolvere ulteriormente la nostra proposta creativa tramite il format podcast e non vediamo l’ora di condividere uno show fantastico con il pubblico”. Federica Tremolada, Managing Director Southern and Eastern Europe di Spotify: “Aspettavamo da tempo questo momento e adesso lo possiamo dire: anche in Italia arrivano i podcast originali di Spotify! Siamo molto felici di esordire legandoci al più grande e atteso spettacolo musicale italiano, qual è Sanremo, e di lavorare con dei fuoriclasse della comicità come i The Jackal”.