Tutti pazzi per Vivo, perché la commedia musicale Netflix piace così tanto

Netflix ha pubblicato il suo nuovo film d'animazione "Vivo" lo scorso 6 agosto. Da quel momento, nonostante le vacanze estive, sui social non si fa che parlare di questo grande prodotto. Una commedia musicale che ha fatto sorridere anche la critica, che scomoda il solito "capolavoro" e che parla apertamente di primo grande film d'animazione di Netflix (di Klaus, devono evidentemente essersene dimenticati tutti). È una storia che strizza l'occhio a tutte le generazioni, forse è questo il segreto del successo. Nell'edizione italiana del film, c'è anche la voce di Stash dei The Kolors. È sua la voce di "Vivo" in tutte le canzoni. La voce di Andrès è invece di Massimo Lopez.

La trama di Vivo

Ma di cosa parla "Vivo"? Un vecchio cantautore di nome Andrés e un cercoletto, che si chiama appunto Vivo, sono una coppia di artisti di strada che si esibisce a L'Avana, la capitale di Cuba. Quando la famosa artista Maria Sandoval chiama Andrés e Vivo per un concerto di addio, il baule dei ricordi si apre e comincia un viaggio emozionante alla volta di Miami.

Il cast e la regia di Vivo

Vivo è un film diretto da Kirk DeMicco e Brandon Jeffords, registi rispettivamente de "I Croods" e "Piovono Polpette 2". Kirk DeMicco firma anche la sceneggiatura, affiancato da Quiara Alegria Hudes. La colonna sonora è firmata da Lin-Manuel Miranda.

Lo spot social con Giulia Stabile e Alessandra Celentano

E di recente si è parlato di "Vivo" anche per uno spot social, apparso su TikTok, che ha visto protagoniste Giulia Stabile e Alessandra Celentano. Il video è diventato virale. È una challenge che invita i ragazzi a postare la loro versione della coreografia di Giulia Stabile e c'è anche la considerazione di Alessandra Celentano: “Ti vedo che balli: è il meglio che sai fare? Ho giusto due osservazioni”. Un video divertente che testimonia la grande presa che ha fatto nei confronti del pubblico questo nuovo progetto firmato Netflix.