Tutta colpa di Freud, anticipazioni terza puntata del 15 dicembre: Francesco e il transfert con Anna Le anticipazioni della terza puntata della serie Tutta colpa di Freud, in onda mercoledì 15 dicembre. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della fiction con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Max Tortora e Stefania Rocca.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza puntata della serie Tutta colpa di Freud, in onda mercoledì 15 dicembre. La fiction con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Max Tortora, Stefania Rocca e tanti altri, è ormai quasi giunta al finale di stagione. La serie, già disponibile su Amazon Prime, è composta da quattro puntate. Il finale andrà in onda mercoledì 22 dicembre. Nella commedia, continueranno le avventure di Francesco Taramelli, interpretato da Claudio Bisio. Le anticipazioni della prossima puntata, infatti, svelano che sarà sempre più vicino alla sua psicanalista Anna Cafini. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla terza puntata di Tutta colpa di Freud, in onda mercoledì 15 dicembre alle ore 21:25 su Canale5.

Tutta colpa di Freud, anticipazioni terza puntata

Le anticipazioni della terza puntata della serie Tutta colpa di Freud, in onda mercoledì 15 dicembre su Canale5. Francesco è nei guai. Sente, infatti, di essere sempre più preso dalla sua psicanalista Anna. Insomma, sta vivendo quello che viene definito transfert. I problemi di cuore riguardano anche Emma. La donna, infatti, non riesce più a nascondere quello che prova per Claudio. Così, decide di avere coraggio e di rispettare i suoi sentimenti. Improvvisamente, lo bacia.

Marta ottiene la sua rivincita su Ettore

Nel corso della terza puntata, vedremo Marta alla riscossa. La donna ha un conto in sospeso con Ettore. Potrà contare su Riccardo, che ha intenzione di supportarla nel suo tentativo di ottenere una rivincita. Così, riuscirà nel suo intento. Sara prende una decisione drastica. Dopo avere a lungo riflettuto le appare chiaro che deve lasciare il lavoro all'albergo. Non se la sente più di lavorare con Filippo. Intanto, Matteo e Chiara hanno un incontro decisamente bollente. Le conseguenze saranno completamente inaspettate.