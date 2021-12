Tutta colpa di Freud, anticipazioni seconda puntata 8 dicembre: colpo di scena tra Francesco e Anna Le anticipazioni della seconda puntata di Tutta colpa di Freud, in onda mercoledì 8 dicembre su Canale5. Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della fiction con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora.

Tutta colpa di Freud, anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata di Tutta colpa di Freud. Anna continua il percorso di terapia e ciò riporta alla luce il passato di Francesco e Angelica. Marta, intanto, continua la sua lotta contro la depressione. Quando meno se lo aspetta, un imprevisto sembra aiutarla a risollevarsi. La donna, infatti, si imbatte in Riccardo, un avvocato del lavoro che cattura il suo interesse e che sembra poterla aiutare nella vicenda legale contro Ettore. Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica. L'avvocato, infatti, nasconde un segreto. Emma è impegnata nei preparativi dell'addio al nubilato di Sara. La donna, inoltre, tenta in tutti i modi di fare breccia nel cuore di Claudio. Presto, però, si troverà nei guai con sua sorella a causa di una rivelazione inaspettata.

Il matrimonio di Sara e Filippo

Sara e Filippo sono pronti a sposarsi, ma c'è un inghippo. Francesco, nella sua sbadataggine, ha lasciato le fedi nello studio della psichiatra. Anna si accorge dell'accaduto e, comprendendo l'importanza delle fedi, decide di raggiungere Francesco in chiesa per portargliele. A questo punto, si vede costretta ad assistere all'intera cerimonia nuziale. Tra le persone presenti al matrimonio di Sara e Filippo, anche Riccardo e Claudio. La festa sarà stravolta da un colpo di scena.