Tutta colpa della Fata Morgana, il film di Rai1 con Nicole Grimaudo tra romanticismo e superstizione

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, martedì 19 ottobre, va in onda su Rai1 Tutta colpa della Fata Morgana, il secondo e ultimo film della quinta stagione del ciclo di commedie Purchè Finisca Bene. Diretto da Matteo Oleotto e ambientato tra Scilla, Pizzo Calabro e Briatico, in Calabria, la commedia racconta una storia romantica con una nota di mistero: Gabriella, interpretata da Nicole Grimaudo, vuole aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla. Ma Claudio, imprenditore milanese, interpretato da Davide Iacopini, ostacola il suo sogno.

La trama di Tutta colpa della Fata Morgana

Gabriella vive a Scilla, in Calabria, e ha un sogno: aprire con l'amica Anna la prima spadara a gestione femminile nel paese. Come location scelgono un rudere "maledetto", dove da tempo non vive più nessuno. Qualcuno, però, le mette i bastoni tra le ruote. Claudio, imprenditore milanese, ha comprato la casa diroccata dove avrebbe dovuto sorgere la nuova attività delle ragazze con l'intenzione di costruirci un hotel. L'unico tassello che gli manca è qualcuno che lo aiuti a trovare gli arredi giusti. E, per una serie di coincidenze del destino, Claudio si rivolge a Gabriella che, dopo una diffidenza iniziale, decide di accettare il lavoro. Tra i due si crea un inaspettato rapporto di complicità, destinato a trasformarsi forse in qualcosa di più.

Il cast: gli attori e i personaggi

(da sinistra) Nicole Grimaudo, Davide Iacopini e Matteo Oleotto (IG @nicolegrimaudo)

Tutta colpa della Fata Morgana è diretto da Matteo Oleotto, già regista di Volevo Fare la Rockstar. Nel cast ci sono attori come Davide Iacopini, nei panni di Claudio, noto per il suo ruolo in Masantonio- Sezione Scomparsi e in Suburra, e Tecla Insolia, attrice e cantante che ha partecipato a Sanremo 2020 nella sezione nuove proposte. Ecco il cast completo del film:

Nicole Grimaudo interpreta Gabriella

Davide Iacopini interpreta Claudio

Claudia Potenza interpreta Anna

Corrado Fortuna interpreta Pasquale

Tecla Insolia interpreta Maria

Antonino Sgrò interpreta Santo

Fiorenza Pieri interpreta Monica

Aurora Quattrocchi interpreta Nonna Teresa

Francesca Giovannetti interpreta Daniela

Andrea De Luca interpreta Alessio

Margherita Di Sarno interpreta Carmela Chiappetta

William Angiuli interpreta Palmieri

Walter Cordopatri interpreta Francesco

Anthony Grasso interpreta Salvatore

Fabio Macagnin interpreta Chirattista

Le location del film

Il film Tutta colpa della Fata Morgana è stato girato in Calabria, nei paesi di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, Pizzo Calabro e Briatico, in provincia di Vibo Valentia. Tutti e tre sono affacciati sul Mar Tirreno.