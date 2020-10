Gli ascolti del sabato sera dicono ancora "Tu sì que vales", il programma di Canale 5 che assieme a "Ballando con le stelle" si gioca il maggior numero di spettatori del fine settimana. I programmi sono due delle trasmissioni di punta delle reti ammiraglie di Rai e Mediaset, con quello condotto da Belen che ha la meglio. Il programma che ha tra i protagonisti i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e ad affiancarli Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni ha chiuso con un totale di 4.194.000 spettatori pari al 23.62% di share.

Il risultato di Ballando con le stelle

Dall'altra parte, come sempre c'era il programma condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle, in cui alcuni vip di mettono in gioco, affiancati da ballerini professionisti in una gara che ha tra i protagonisti Elisa Isoardi, Barbara Bouchet, Daniele Scardina, Ninetto Davoli, Tullio Solenghi e Costantino della Gherardesca. Il programma di Rai Uno ha chiuso con un totale di 3.795.000 spettatori pari al 21.34% di share (mentre Ballando Tutti in Pista, che va in onda dalle 20.44 alle 21.25, ha chiuso con 3.791.000 spettatori pari al 16.69% di share).

Il resto della programmazione tv

Il resto della programmazione tv ha visto, su Rai2, "S.W.A.T." seguito da 1.188.000 spettatori con il 5.16% di share nel primo episodio e 1.214.000 con share del 5.48% nel secondo, su Italia 1 il film d'animazione "L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione" ha raccolto 1.106.000 spettatori con share del 5.08%. Su Rai3 "Questione di Karma" ha intrattenuto 932.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%, mentre "Die Hard – Vivere o Morire" su Rete 4 ha totalizzato circa 730.000 spettatori con il 3.65% di share. Su La7 il film "Il Socio" ha raccolto davanti al video 492.000 spettatori con uno share del 2.60%, su Tv8 "La Tela dell’Assassino" ha chiuso con 207.000 spettatori e lo 0.97% di share, mentre su Nove "Spaccio Capitale" ha registrato 236.000 spettatori e l’1.07% di share.