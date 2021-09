Tu sì que vales torna in tv e vince la gara degli ascolti Tu sì que vales torna e si aggiudica la gara degli ascolti. Il programma di Canale5 condotto da Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e con la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli ha registrato 4.138.000 spettatori pari al 27% di share.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di sabato 18 settembre ha offerto agli spettatori film, eventi sportivi e programmi di intrattenimento. Rai1 ha proposto una lunga puntata de I soliti ignoti – Il ritorno. Canale5 ha lasciato spazio alla prima puntata della nuova edizione di Tu sì que vales. Ecco chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Tu sì que vales riparte dal 27% di share

Rai1 ha intrattenuto gli spettatori con lo Speciale Soliti Ignoti – Il ritorno. Il programma condotto da Amadeus, in una puntata impreziosita dalla presenza delle sorelle Loretta e Daniela Goggi, è stato seguito da 3.672.000 spettatori pari al 18.9% di share.

Canale5, invece, ha proposto l'atteso ritorno dell'intrattenimento di Tu sì que vales. Il programma con Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli ha registrato 4.138.000 spettatori pari al 27% di share, attestandosi come programma più visto della serata.

Leggi anche Malore per Belen Rodriguez, costretta a interrompere le riprese di Tu sì que vales

Ascolti tv di sabato 18 settembre

Rai2 ha trasmesso The Walk. Il film di Robert Zemeckis con Joseph Gordon-Levitt e Ben Kingsley è stato seguito da 939.000 spettatori con il 6.8% di share. Sempre su Rai2, è andata in onda la semifinale di Pallavolo maschile Italia-Serbia, che ha visto l'Italia andare in finale. L'evento sportivo è stato seguito da 2.206.000 spettatori con il 11.9% di share. Rai3 ha proposto Ricomincio da Raitre. Il programma condotto da Stefano Massini e Andrea Delogu ha registrato 339.000 spettatori con l’1.9% di share. Su Italia1 è andato in onda Ferdinand. Il film di Carlos Saldanha con Kate McKinnon e John Cena è stato seguito da 691.000 spettatori con il 3.7% di share. Infine, Rete4 ha lasciato spazio a Agente 007 – Licenza di uccidere. Il film di Terence Young con Sean Connery e Ursula Andress, ha interessato 739.000 spettatori con il 4.2% di share.