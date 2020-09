Seconda puntata per Tu Sì Que Vales, lo show di Canale 5 che ormai appassiona il pubblico del sabato sera, abituato ad assistere non solo a performance strabilianti, ma anche a simpatici siparietti tra i giudici. Anche in questa nuova edizione Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, a cui si aggiunge anche Sabrina Ferilli, non sono da meno e lo dimostrano diventando protagonisti di un esilarante momento di risate e ambiguità. L'attrice romana, infatti, non si lascia sfuggire l'occasione di commentare un'esibizione che ha destato particolare scalpore tra giuria e pubblico, ovvero quella dei Naked Lunch.

I performer erano nudi o no?

Il nome dovrebbe già far presupporre di cosa si stia parlando e infatti i performer in questione hanno messo in scena uno spettacolo che ha scatenato l'ilarità degli spettatori, con sketch al limite dell'equivoco. Coperti solo da una pentola, i due si muovono stando attenti a non mostrare completamente la loro nudità, ed è proprio questo punto che inaspettatamente si apre un dibattito piuttosto divertente. Il primo ad iniziare è Rudy Zerbi che dichiara: "Beh, io vorrei capire se sono completamente nudi sotto, perché se è così, l'esibizione ha una altro peso, perché c'è il rischio che loro potessero far vedere qualcosa". In suo supporto arriva Sabrina Ferilli che afferma: "Nono, non ce l'hanno una copertura io l'ho visto, non so voi ma da qua si è visto".

L'esclamazione di Sabrina Ferilli

A questo punto il dibattito si fa davvero acceso, perché intervengono mano a mano, tutti presenti. Anche Belèn, infatti, assicura di aver visto una copertura ed è pronta a scommettere che i due non fossero nudi: "C'era un calzettone". La Ferilli, però, insiste: "No ve lo posso assicurare, io l'ho visto, lo saprò riconoscere a 55 anni eh". Per avere l'ennesima conferma, si offre Rudy Zerbi che già da prima voleva soddisfare questa sua curiosità e da dietro le quinte dichiara come in un finto collegamento: "Maria, qui siamo in piazza delle due torri e vi posso garantire che no, non c'è nessuna copertura e nel caso ci sarebbe voluto davvero un calzettone e non un fantasmino". Il pubblico e non solo, esplode in una fragorosa risata e, intanto, i Naked Lunch hanno conquistato la piena approvazione di giuria e spettatori per la loro divertentissima performance.