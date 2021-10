Tu Sì Que Vales, Sabrina Ferilli sbotta: “Li mor**cci tua, se te becco te faccio male” Sabrina Ferilli è una delle protagoniste di Tu Si Que Vales, ad ogni puntata infatti, è vittima dei crudeli scherzi del suo simpatico antagonista dipinto di blu. Non è difficile, quindi, che l’attrice possa perdere la pazienza e infatti anche stavolta ha lasciato emergere tutta la sua romanità.

A cura di Ilaria Costabile

La lotta tra Sabrina Ferilli e il suo simpatico antagonista vestito di rosso e dipinto d'azzurro continua. L'attrice romana non c'è puntata che non debba sopportare le angherie e i dispetti di questo personaggio che continuamente le ronza intorno, con l'unico intendo di darle fastidio. Ormai, da quando la trasmissione è iniziata è guerra aperta e non mancano anche dei battibecchi a dir poco frizzanti.

La guerra di Sabrina Ferilli

Non c'è verso per la povera Sabrina Ferilli di sfuggire alle angherie del nanetto che in questa edizione di Tu Sì Que Vales ha il compito di innescare dinamiche divertenti che la coinvolgano. Nella puntata di sabato 30 ottobre, non sono mancati momenti di divertimento in cui il simpatico impostore vestito di rosso non abbia importunato l'attrice romana. Dopo aver letto un nano di terracotta portato dalla Ferilli come regalo, arriva in studio con una pistola ad acqua nascosta sotto il mantello che usa nel momento più inaspettato contro l'attrice che, all'improvviso, si trova con il vestito bagnato. Da qui scatta l'inseguimento.

"Li mortacci tua, se te becco, guarda…te do na caracca con questa" dice il capitano della giuria popolare sbraitando un'asta con la quale lo rincorre per tutto lo studio, provando invano ad acchiapparlo. Ormai è un copione che si ripete ad ogni puntata, dove c'è sempre qualcosa che fatta dal piccolo protagonista può infastidire l'attrice che, però, non si arrende alle richieste che però le vengono fatte per placare la sua voglia di fare scherzi. Non è raro, quindi, che si possa perdere la pazienza davanti alle risate dei giudici che, invece, restano fermi ad assistere alla querelle che continua di puntata in puntata e non accennano a voler aiutare Sabrina Ferilli che, invece, deve barcamenarsi da sola tra scherzi crudeli di cui è vittima nei momenti più impensati.