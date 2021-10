Tu Sì Que Vales, finalista a soli undici anni: Cristian ha conquistato la giuria Nella puntata di sabato 9 ottobre 2021 a Tu Sì Que Vales si decreta un nuovo finalista. Si tratta del giovanissimo Cristian, un ragazzo amante del salto con la corda, tanto da portare in tv dei numeri strabilianti che hanno lasciato senza parole pubblico e giudici. Un nuovo performer, quindi, ha conquistato un posto in finale a soli undici anni.

A cura di Ilaria Costabile

Primo talento della puntata di sabato 9 ottobre di Tu sì que vales, è un ragazzino di soli undici anni, si chiama Cristian e con il suo entusiasmo e la sua bravura ha conquistato immediatamente i giudici. Leggero e scattante il piccolo con la sua corda sembrava volare al centro dello studio di Canale 5.

La performance di Cristian

Piccolo, agile e anche coraggioso, Cristian bendato e indossando delle ciabatte, dimostra ai giudici dello show come riesca a saltare la corda in maniera più che perfetta. In pochissimo tempo, infatti, riesce a sbalordire Maria De Filippi e i suoi sodali, mostrandogli più di una sua abilità: "Adesso vorrei farvi vedere questo numero che consiste in tre salti con un solo giro di corda". Tra pubblico e giudici nessuno riesce a trattenere lo stupore: "Ma bravo" gli dice Gerry Scotti, mentre Rudy Zerbi è pronto a mettersi alla prova, anche se il risultato non è propriamente quello sperato. La proposta, quindi, arriva da uno dei conduttori, ovvero Martin Castrogiovanni: "Tu adesso rimani lì, al centro del palco, visto che sei stato bravissimo, e vediamo se per. giudici puoi andare in finale, devono alzarsi tutti e venire al centro del palco".

Ed è così, che, quindi Cristian conquista il suo posto in finale, forse tra i più giovani performer a conquistare il titolo in questi anni di talent show. Il ragazzo, poi, decide di fare una promessa ai giudici che gli hanno accordato così tanta fiducia e hanno apprezzato così tanto la sua performance: "Quando verrò alla finale, vorrei mostrarvi un numero superando uno dei record mondiali". Le aspettative, quindi, sono piuttosto alte, ma la bravura e la determinazione dimostrare dal giovane concorrente fanno ben sperare in una finale ricca di emozioni e colpi di scena, dove Cristian potrà dimostrare di essere un vero campione.