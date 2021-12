Torna Ciao 2021 Russia, come vedere in streaming lo show di Capodanno Dopo Ciao 2020!, arriva Ciao 2021!, lo show di Capodanno russo che celebra la musica e la cultura italiana in chiave ironica e parodica. Lo scorso anno ottenne un successo incredibile.

A cura di Gaia Martino

Lo scorso anno Ciao 2020!, la parodia russa di un programma musicale italiano, ebbe un clamoroso successo. Trasmesso il 30 dicembre dal primo canale della tv pubblica, Il Festival Musicale di Capodanno russo dell'Urgant Show divenne virale su Youtube, conquistando milioni di italiani. Celebra la musica e la cultura italiana in chiave ironica e parodica, si cala perfettamente nell'atmosfera anni '80 nella conduzione e nell'estetica. In 50 minuti lo show musicale ha regalato musica e risate al pubblico che ha voglia di divertirsi ancora una volta. Con un tweet, la pagina ufficiale del programma ha annunciato il ritorno del late show satirico, Ciao 2021!

Ciao 2021, torna il Capodanno italiano in chiave russa

Lo show satirico russo registrato completamente in italiano torna in onda per il secondo anno di seguito. Il Festival Musicale di Capodanno dell'Urgant Show con un tweet ha annunciato che la puntata di quest'anno è già stata registrata dal 4 al 9 dicembre e dovrebbe andare in onda nella seconda serata del 31 dicembre. Vista l'immagine scelta per svelare il rinnovo del programma è lecito aspettarsi di nuovo canzoni, coreografie e pubblicità patinate dal carattere parodico e bizzarro.

Il conduttore Ivan Urgant lo scorso anno, visto l'enorme successo del debutto, spiegò nel dettaglio il senso del format, spiegando che si tratta di un omaggio all'Italia.

Lo spettacolo è un puro omaggio all’Italia di quegli anni, l’idea è semplice: a causa della pandemia è stato un anno duro per tutto il pianeta e ci siamo chiesti come potevamo suscitare emozioni positive nel pubblico. E cosa c’è di più positivo della tv italiana degli anni Settanta e Ottanta, del varietà, del Festival Sanremo che tutta l’Urss amava profondamente? Lo stesso suono della vostra lingua risulta gioioso. Era un’idea folle, ma che ci divertiva molto. Mi sono detto: ‘Se per 50 minuti sul primo canale del nostro Paese parlerò solo in italiano, senza neppure una parola di russo, avrò qualcosa da raccontare ai miei nipoti.

Come vedere Ciao 2021 in streaming e su Youtube

Come lo scorso anno, sarà possibile assistere a Ciao 2021! in streaming sul canale Youtube del late show, Evening Urgant, e sul sito del Primo Canale russo.

Il cast di Ciao 2021 Russia

Lo show satirico condotto da Ivan Urgant vede famosi personaggi televisivi e musicali russi vestire i panni di artisti italiani. Ad esempio lo scorso anno la soubrette Olga Buzova divenne Ornella Buzzi, il rapper Egor Kredd si trasformò in Giorgio Criddi, la cantante Zivert si travestì in Giulia Ziverti, il duo Niletto e Klava Koka in Niletto Niletti e Claudia Cocca. Ed ancora nel cast c'era la pop star Monetochka e il marito produttore Viktor Isaev apparvero con il curioso nome de La soldinetta e Vittorio Isaia.