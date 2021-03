Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show ha fatto il pieno di ascolti. Un'occasione ottima per l'opinionista e vincitore del Grande Fratello Vip per confrontarsi con un salotto storico della tv come quello di Costanzo, in un "uno contro tutti" con Giorgia Meloni. Tommaso sa esprimersi, sa tenere la scena, si muove abilmente davanti alla telecamera e lo ha dimostrato ancora una volta, ma forse quella del con la leader di Fratelli d'Italia è stata un'occasione mancata per affrontare temi caldi come la legge contro l'omotransfobia.

La polemica sulla mancata domanda a Giorgia Meloni

Lo fanno notare gli amici del suo amato Twitter, divertiti sì dal siparietto con la Meloni sulle note del tormentone che lui stesso aveva lanciato: "Io sono Giorgia". Ma al tempo stesso sono rimasti a bocca asciutta perché si aspettavano un intervento più incalzante da parte di Tommaso. Sono giornate in cui, dopo la terribile aggressione omofoba nella metro di Roma, il tema della legge Zan è particolarmente caldo. Per questo ci si aspettava che Tommaso, che da anni si batte per la causa LGBT, si facesse avanti con la leader di Fratelli d'Italia, intavolando un confronto sull'argomento. Che avrebbe scaldato il clima in studio probabilmente, ma Tommaso avrebbe avuto tutte le capacità di tenere banco.

Tommaso Zorzi risponde alle polemiche

All'indomani della mesa in onda della puntata, Tommaso interviene su Instagram per replicare alle polemiche. "C'è una parte di gente che si aspettava che ieri al Costanzo facessi il pollaio riguardo alla legge Zan con la Meloni", ha spiegato. "Ho talmente rispetto per il programma che non mi sarei mai permesso. Forse stavate guardando il programma sbagliato se volevate vedere litigate". E conclude: "Ogni volta dite che la tv è trash ma poi volete il pollaio". Pochi giorni fa a Radio Costanzo Show – Radio 105, aveva spiegato: "Ho parlato con Maurizio prima della puntata e mi ha detto che avrebbe fatto lui questo intervento e io l’ho rispettato".