C'è chi ha imparato a conoscere la verve di Tommaso Zorzi grazie al Grande Fratello Vip e chi già lo amava per il suo percorso di influencer e webstar, in particolare per quella genialata trash che è la canzone "La tipica tronista italiana". Ispirata a "La tipica ragazza italiana" di Dj matrix, è un pezzo che Zorzi cantò su Instagram accompagnato da Stefano Sala alla chitarra e che riesce a snocciolare in modo caustico e divertente le caratteristiche delle starlette uscite dal mondo di Uomini e Donne che trovano la popolarità sui social. Ebbene, quel tormentone è tornato in auge nella Casa del GF Vip, grazie alla performance di Tommaso che l'ha riproposta davanti ai suoi coinquilini. Più in basso, il video e il testo del brano.

La reazione di Sonia Lorenzini

Come ha reagito Sonia Lorenzini, che proviene proprio da Uomini e Donne (ha partecipato prima come corteggiatrice e poi come tronista) e dunque appartiene alla categoria simpaticamente canzonata dal brano di Zorzi? Considerato che i rapporti con Tommaso nella Casa sono iniziati nel peggiore dei modi, ovvero con una lite (per via di vecchi rancori da parte di lei), la Lorenzini l'ha presa bene. Addirittura, Sonia si è messa a cantare a sua volta "La tipica tronista italiana", dimostrando di conoscere l'intero pezzo a memoria.

Il testo de La tipica tronista italiana

Esce tutta esaurita

Dice io scioccobasita

Si sente Chiarona Ferragni

Si compra la borsetta

Qualunque marca che sia

Che tanto poi paga Fitvia

Cresciuta in televisione

Tra un’esterna, tre liti,

Due corna e uno strafalcione

Beve per guadagnare, non per dimenticare

Si sente più bella

È la tipica tronista italiana

Shampista della Nomentana

Sponsor insistenti tutta la settimana

Ma porca di quella put…

Ha tanti amici gay, sembra ce l’abbia solo lei

Si fa la quarantena col filtro Lisa and Lena