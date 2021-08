Tommaso Stanzani dopo Amici è il protagonista del nuovo videoclip di un famoso cantante L’annuncio è arrivato a sorpresa per i fan del cantante quanto per quelli del ballerino. Tommaso Stanzani è il protagonista dell’ultimo videoclip di Ermal Meta per Stelle Cadenti, il nuovo singolo estratto dall’album Tribù Urbana dopo il successo di Uno. Ad annunciarlo è l’artista tramite le sue pagine social, dove ha pubblicato uno scatto in bianco e nero e qualche inedito secondo del video che sarà disponibile sulle piattaforme a partire dal 10 agosto: “Per il video di “Stelle cadenti” ho chiesto ad una stella di interpretare quello che questa canzone gli trasmetteva”.

A cura di Giulia Turco

Il successo di Tommaso Stanzani non si ferma dopo Amici 20 anzi, il talent show di Maria De Filippi sembra aver fatto decollare la carriera del giovane ballerino bolognese che i fan vorrebbero rivedere calcare il palco del programma nella prossima edizione nel team dei professionisti. In attesa di scoprire quali saranno i progetti per la prossima stagione, anche d'estate Tommaso ha perso occasioni, come quella di collaborare con un importante artista italiano del calibro di Ermal Meta.

Tommaso Stanzani nel video clip di "Stelle Cadenti" di Ermal Meta

L'annuncio è arrivato a sorpresa per i fan del cantante quanto per quelli del ballerino. Tommaso Stanzani è il protagonista dell'ultimo videoclip di Ermal Meta per Stelle Cadenti, il nuovo singolo estratto dall'album Tribù Urbana dopo il successo di Uno. Ad annunciarlo è l'artista tramite le sue pagine social, dove ha pubblicato uno scatto in bianco e nero e qualche inedito secondo del video che sarà disponibile sulle piattaforme a partire dal 10 agosto: "Per il video di “Stelle cadenti” ho chiesto ad una stella di interpretare quello che questa canzone gli trasmetteva. Questo è il risultato e ne sono molto felice. Ringrazio di cuore @tommasostanzanii per essersi lasciato attraversare dalla mia musica. Spero che vi piaccia tanto quanto a me".

Tommaso Stanzani diviso tra amore e successo

È un periodo particolarmente felice per il 19enne reduce da Amici, che pur essendo stato eliminato durante una delle prime serate del talent show è stato notato nel mondo dello spettacolo e raggiunto per diverse proposte lavorative. Prima di Ermal Meta per stata Arisa a proporgli di ballare in uno dei suoi video, (anche se il progetto non sembra essersi ancora concretizzato), mentre quest'estate Stanzani è volato in Puglia dove ha partecipato come parte del corpo di ballo di Battiti Live. Al suo fianco, il fidanzato Tommaso Zorzi, che non lo abbandona in nessuna occasione. Il loro legame è sempre più solido e il giovane ballerino è sempre più spesso a Milano, dove il vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip vive in un grazioso bilocale del centro.