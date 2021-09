Tommaso Stanzani censurato su Instagram, bloccato il video con Martina Miliddi per “atti sessuali” Strano incidente per il ballerino che si è fatto notare nella scorsa edizione di Amici. La coreografia con l’ex collega Martina Miliddi, pubblicata come video su Instagram, è stata bloccata in seguito a una segnalazione, cosa che Stanzani ha denunciato proprio attraverso le sue storie. Il video, pubblicato in modo identico sul profilo di Miliddi, è ancora visibile.

A cura di Andrea Parrella

Sono usciti dalla scuola di Amici 20 solo pochi mesi fa, protagonisti di una delle edizioni di maggior successo del reality ideato da Maria De Filippi. Nonostante la fine dell'esperienza, Martina Miliddi e Tommaso Stanzani continuano a vedersi e ballare insieme, come si nota dai loro profili Instagram. Anzi, solo da quello di Miliddi, visto che Tommaso Stanzani è stato vittima di una censura da parte di Instagram dopo aver pubblicato il video di una coreografia in compagnia della collega, ballata sulle note di Woman di Doja Cat.

Il video oscurato

Nelle storie del ballerino ne è infatti comparsa una in cui denuncia l'accaduto, mostrando lo screen in cui Instagram gli comunica che il contenuto del post in questione è stato rimosso per "atti sessuali". Policy che non è stata applicata a Martina Miliddi, sul cui profilo continua a campeggiare il video in bella vista. Questo è un chiaro sintomo del fatto che il video di Stanzani sia stato semplicemente segnalato da altri utenti e che Instagram, come da prassi, abbia proceduto all'oscuramento del contenuto perché “il post non rispetta le linee guida della community”. Stanzani nelle storie tagga Martina Miliddi e scrive, sarcasticamente, di non capire cosa stesse succedendo.

L'amore tra Stanzani e Tommaso Zorzi

Stanzani è fidanzato con Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip e il ballerino che si è fatto conoscere partecipando ad Amici, sono usciti allo scoperto ormai da tempo. Raccontando come si siano conosciuti, Zorzi ha spiegato che la cosa è avvenuta grazie a Maria De Filippi, che una volta uscito vincitore dal GF Vip lui era andato a trovare:

