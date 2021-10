Tommaso Cesana ad Amici vede la fidanzata Vittoria Randi: “Ti amo”, chi è lei e cosa fa nella vita

Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Tommaso Cesana è chiamato a centro palco ad Amici 2021 per cantare una canzone d'amore. Ha 18 anni e viene da Padova, è un ragazzo profondo che quando scrive rispetto ai suoi sentimenti pensa alla fidanzata Vittoria Randi. Ed è stata proprio la ragazza a fargli una sorpresa, presentandosi in video chat prima che lui si esibisse davanti al giudice Nek. Visibilmente emozionato, le ha sussurrato più volte "Ti amo", pensando di non essere visto né sentito. Attentissima Maria De Filippi che subito gli ha chiesto "le hai detto Ti amo?", trovando il consenso compiaciuto del giovane cantante.

I ragazzi si sono fissati per tempo, ma ad essere particolarmente imbambolato era lui, che non riusciva a tornare con i piedi sulla Terra. "Ha gli occhi a cuoricino" ha ironizzato Lorella Cuccarini, mentre Tommaso continuava ad arrossire e a inviare parole d'amore alla fidanzata, tramite un goffo labiale. Always Remember Us This Way di Lady Gaga è il brano che vuole cantare per la sua Vittoria, chiedendo di poter continuare a guardarla per tutta la durata dell'esibizione.

Ma chi è Vittoria Randi? La fidanzata di Tommaso Cesana è di Torino e pare sia sua coetanea. Poche le informazioni al momento perché ha il profilo Instagram vuoto, anche se nella mini bio di accompagnamento ha inserito un link che riporta alla Scuderia Randi, probabilmente il centro di equitazione di famiglia. L'unica traccia l'ha lasciata Tommaso sul suo profilo IG ufficiale: una foto di un bacio con lei accompagnata dalla frase "And if Heaven doesn’t want us, would you go with me to Hell?", ovvero "E se il paradiso non ci vuole, verresti con me all'inferno?".