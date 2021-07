Tokyo 2020, il telecronista di Eurosport non sa di essere in onda e svela la password in diretta Gaffe involontaria per il telecronista che stava introducendo un evento di Tokyo 2020 su Eurosporto. Convinto di essere fuori onda e col collegamento già chiuso, il telecronista ha iniziato una conversazione privata, chiedendo ai suoi collaboratori della password per utilizzare gli strumenti a disposizione: “Pure il punto per complicarci le cose? Ma è il computer della NASA?”.

A cura di Andrea Parrella

Centinaia di ore di diretta e lo scivolone è sempre in agguato. In questo caso il disguido è capitato al telecronista sportivo di Eurosport, che durante il commento del del match di calcio tra Francia e Sud Africa, valida per il torneo olimpico di Tokyo 2020, è incappato in una gaffe involontaria. Convinto di essere fuori onda e col collegamento già chiuso, il telecronista ha iniziato una conversazione privata, chiedendo ai suoi collaboratori della password per utilizzare gli strumenti a disposizione.

Il fuori onda inaspettato

"Ma tu sai la password di questo computer?", dice convinto che la linea sia chiusa, senza capire che in realtà la sua voce è stata agganciata a quella di un altro evento sportivo, il match di volley femminile, quello che vedeva sfidarsi Cina e Turchia. UN video che dura quasi due minuti e durante il quale il telecronista parla della password per accedere ai dispositivi, ironizzando sul codice scelto, a quanto pare troppo complesso: "Chiamarla Pippo una password era troppo difficile? Pippo, Pluto e Topolino…C’è un foglio appeso con la classifica. Ma “but” come “boot” o come “b.u.t”? Pure il punto per complicarci le cose? Ma è il computer della NASA?".

Olimpiadi Tokyo 2020, come seguirle in Tv e streaming

Eurosport è tra le emittenti che trasmette le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il canale sportivo trasmette tramite la piattaforma Discovery+, che detiene i diritti di trasmissione di tutti gli eventi sportivi per le piattaforme streaming e On Demand. I giochi olimpici di Tokyo sono inoltre visibili sulle reti Rai, precisamente su Rai2, dove va in onda una selezione di eventi giornalieri. Non è tuttavia possibile seguire questi eventi sulla piattaforma RaiPlay, proprio perché i diritti sono stati acquisiti da Discovery. I giochi olimpici raccontati da Eurosport sono disponibili anche per i clienti DAZN, mentre non c'è l'accordo con Sky, dunque gli abbonati non avranno la possibilità di seguire Tokyo 2020 dai canali del bouquet della piattaforma satellitare.