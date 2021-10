Toccatine proibite tra Luca Onestini e Cristina Porta, Ivana Mrazova: “È imbarazzante” Le toccatine proibite tra Luca Onestini e Cristina Porta nel reality show spagnolo “Secret Story” arrivano fino in Italia, all’attenzione della storia ex di lui Ivana Mrazova, che però risponde: “Mi state inviando immagini imbarazzanti che tra l’altro non mi riguardano più”. Il presente e conduttore radiofonico sta vivendo la sua storia d’amore con la giornalista sportiva.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati ormai da tempo, ma in Italia si fa ancora molta fatica a percepirli come tali. Dopo il grande amore scoppiato nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip, complice anche la pandemia, hanno deciso di separarsi. Lui è ora impegnato in un nuovo reality show spagnolo, "Secret Story", e non si sta tirando indietro sul piano sentimentale. È ormai su tutti gli schermi in Spagna la relazione che sta nascendo con Cristina Porta, apparsi molto intimi soprattutto in video recenti. Dopo queste scene, i fan sui social hanno spinto Ivana Mrazova a una reazione che è stata abbastanza perentoria.

Cosa è successo tra Luca Onestini e Cristina Porta

Luca Onestini e Cristina Porta hanno passato la notte insieme e hanno cominciato ad accarezzarsi e toccarsi. Lei lo stringe e le lenzuola si muovono mentre le telecamere zoomano tutto quello che possono, lasciando nulla al caso. Ogni dettaglio di quella notte è stato inquadrato, compreso un sorriso compiaciuto da parte di Luca Onestini. Tra i due sta nascendo del tenero?

Chi è Cristina Porta

Cristina Porta è stata l'ultima a entrare nel reality "Secret Story" ed è semisconosciuta tra i tanti vip che partecipano a questo nuovo format spagnolo. È una giornalista sportiva e una conduttrice, amante del fitness e del benessere. La relazione che sta sviluppando con Luca Onestini è uno dei principali punti di interesse di questo nuovo programma.

La reazione di Ivana Mrazova

Ivana Mrazova ha pubblicato la sua reazione in una serie di stories su Intagram. Ha evitato di commentare, giudicando "imbarazzanti" le immagini e senza menzionare Luca Onestini ha chiesto a tutti di non inviare più le immagini che ormai tutti hanno potuto ammirare: "Visto che siete in tanti ormai che continuate a mandarmi delle cose davvero imbarazzanti, che tra l'altro non mi riguardano più, volevo chiedere gentilmente se potete smettere perché non mi interessano".