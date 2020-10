Tina Cipollari attacca ancora una volta Gemma Galgani, questa volta scomodando una questione personale presumibilmente verificatasi fuori dallo studio di Uomini e Donne. Secondo quanto sostiene l’opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi, la dama torinese starebbe facendo la corte al suo ex marito, Kikò Nalli.

Le accuse di Tina: “Gemma scrive in maniera molto colorita al mio ex”

Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 13 ottobre, Tina ha accusato Gemma di avere tentato un approccio nei confronti di Kikò Nalli, hair stylist ed ex concorrente del Grande Fratello che per anni è stato sposato con l’opinionista e che è padre dei suoi tre figli. “Gli uomini pensano di te che sei ridicola. Quando vengono qua e hanno modo di conoscerti, scappano. Possibile che su 50, 100 uomini non c’è stato uno che ci casca?”, è cominciato così l’attacco di Tina, poi spostatosi sul piano privato:

Io sono andata a cena con i tuoi ex? Quali ex? Io posso anche essere andata a cena con un tuo ex ma c’era anche Gianni e c’erano le telecamere. Ma io non vado a scrivere agli ex mariti delle altre. Tu ti sei permessa di andare a scrivere e a commentare in maniera molto colorita sul profilo dell’ex marito. Quindi ci sta provando anche con lui. Non è vero? Allora la prossima volta vengo con lo screenshot. Gli scrive che è una bella persona, un bellissimo uomo e che lo stima molto. Lui non è scemo. Lo so da tanto tempo ma ho preferito lasciar perdere. Risale a quest’estate.

L’ex di Gemma Galgani andato a cena con Tina

La discussione è nata quando Gemma ha accusato Tina di essere andata a cena con uno dei suoi ex. In realtà, dietro tale dichiarazione non ci sarebbe alcun mistero. L’ex fidanzato del quale parla la dama torinese sarebbe Giorgio Manetti, altro ex protagonista della trasmissione. La Cipollari ha cenato con l’uomo con le telecamere al seguito nel corso di una serata alla quale era presente anche l’altro opinionista, Gianni Sperti.