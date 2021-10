Tina Cipollari agguerrita contro Gemma Galgani: “Bugiarda, sei la vergogna di questo studio” Scontro di fuoco nelle studio di Uomini e Donne, dove dopo l’ingresso di Gemma Galgani, è Tina Cipollari a prendere subito parola: “Sei una bugiarda, una bugiarda patentata” è la prima cosa che gli dice. La dama torinese prova a difendersi, ma senza successo visto che l’opinionista è un fiume in piena e alle sue parole di aggiungono quelle di Isabella Ricci.

A cura di Ilaria Costabile

Gli animi si scaldano nello studio di Uomini e Donne, dopo l'entrata di Gemma Galgani, assediata da Tina Cipollari che non le lascia nemmeno il tempo di parlare. L'opinionista è agguerrita e non ha intenzione di trattenersi, anzi, sembra un fiume in piena e sviscera tutto ciò che pensa sulla dama torinese, contestata in un secondo momento anche da Isabella Ricci.

Tina Cipollari attacca Gemma

Tina Cipollari è inarrestabile, non ha la minima intenzione di fermarsi a riflettere e ascoltare quanto ha da dire Gemma dopo la sua entrata nello studio di Canale 5 e, quindi, la sodale di Gianni Sperti inizia la sua arringa particolarmente carica di livore:

Sei una bugiarda patentata, che più bugiarda non ce n'è. Non voglio essere interrotta, quindi stai zitta che l'ultima parola deve essere la mia. Devo ricordare al pubblico che lei dice tra me e Biagio non c'è stato nulla, quindi Isabella l'ha messo nelle condizioni di provarci, dandole della poco di buono in sostanza, ti devi vergognare, sei una bugiarda, sei la vergogna di questo studio.

Gemma Galgani prova a difendersi

La Galgani, dal canto suo, cerca di difendersi apostrofando la Cipollari e chiedendo a Maria De Filippi: "Io non capisco che le ho fatto? Ma perché ce l'ha con me? Le ho portato via qualcosa da casa? Tu sei un pessimo esempio". Il motivo che scatenato l'intera discussione risiede nelle dichiarazioni fatte da Gemma, nelle scorse settimane, in cui negava di aver avuto incontri intimi con Biagio, uno dei cavalieri con cui aveva iniziato una conoscenza, quando nei mesi in cui avevano iniziato a vedersi lei aveva dichiarato che tra loro c'erano stato dei baci appassionati:

Chiedo venia, ma io l'avevo proprio rimosso. Ne ho parlato lo stesso giorno che è successo, con dovizia di particolari, non ho aspettato sei mesi, c'è stato un bacio che ha portato alla fine della frequentazione con Biagio, proprio perché a me non è piaciuto, era molto sensuale e io volevo qualcosa di più sentimentale. L'ho dimenticato, mi dispiace.

Isabella Ricci entra nella discussione

Ovviamente Tina Cipollari, dopo queste ultime affermazioni è ancora più indignata: "Ma cosa dici, ma chi ti crede? Vergognati! Guarda caso lo avevi dimenticato. Sei una bugiarda e anche Biagio lo è". Intanto si aggiunge alla discussione anche Isabella Ricci, che aveva avuto una frequentazione con Biagio, la dama ritiene che il cavaliere e Gemma si siano messi d'accordo: "Volevate screditare la mia persona e quindi vi siete messi d'accordo, perché nessuno ha smentito l'altro quando avete raccontato i vostri incontri". La dama del Trono Over porta avanti il suo discorso, cercando di dimostrare che entrambi avevano interesse a screditarla, dichiarando di essere molto delusa dall'atteggiamento di Gemma: "Ho già detto nelle scorse puntate che sei un pessimo esempio per le donne, perché tu usi spesso dire bugie".