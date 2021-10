Tiger King 2, la seconda stagione della serie su Joe Exotic dal 17 novembre su Netflix La prima stagione aveva conquistato tutti anche complice la pandemia da coronavirus e il lockdown, ora il ritorno della folkloristica docu-serie mette nuovi dubbi in fila con un’unica certezza: Joe Exotic è l’unico a essere in carcere, condannato a 22 anni. Tiger King 2 arriva su Netflix il 17 novembre.

La docu-serie più folkloristica della storia d'America è pronta a tornare. Parliamo di Tiger King 2, disponibile su Netflix a partire dal 17 novembre 2021. Un anno e mezzo dopo il rilascio della prima iconica stagione, la saga continua aggiungendo nuovi elementi alla storia. La rivalità tra i proprietari dei grandi felini americani prosegue e la grande popolarità che è arrivata grazie alla prima stagione della docuserie causa l'attenzione indesiderata delle autorità. Le rivelazioni di questa seconda stagione, come il trailer promette, saranno sbalorditive.

"Joe Exotic è innocente"

"Quando pensi di aver visto tutto, stai certo che non hai visto tutto. C'è un uomo innocente in prigione". Comincia così il trailer di Tiger King 2. La prima stagione è stata un enorme successo, spinto soprattutto dalla pandemia. Ora ci sono nuovi risvolti, nuove testimonianze e nuove dichiarazioni che vanno ad aggiungersi alla faida tra Joe Exotic, condannato a 22 anni di carcere con l'accusa di aver assoldato un sicario per uccidere la sua rivale, l'attivista per i diritti degli animali, Carole Baskin. Ma proprio la serie ha messo in discussione anche la moralità di Carole Baskin, sospettata della misteriosa sparizione di suo marito, che era unico proprietario di una immensa fortuna che lei ha ereditato.

Quello che c'è da sapere su Tiger King 2

Già dal trailer, si capisce che Joe Exotic parla dal carcere sostenendo di essere l'unico ad aver pagato mentre tutti gli altri sono adesso liberi e ricchi, proprio grazie a lui. Si insiste ancora sul filone che porta alle nuove accuse su Carole Baskin riguardo la scomparsa del primo marito. La serie porta a credere che sia stata proprio lei a dare in pasto l'uomo alle sue tigri. Accuse che Carole Baskin ha sempre rispedito al mittente, invitando tutti a non dare credito a quanto è venuto fuori dall'incredibile lavoro realizzzato da Eric Goode e Rebecca Chaiklin, che firmano anche questo secondo capitolo. Sarà anche questa volta un successo? Lo scopriremo dal 17 novembre.