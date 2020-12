Amazon Prime Video ha rinnovato per una seconda stagione uno dei suoi più grandi successi stagionali. The Wilds, la serie young adult che racconta la lotta per la sopravvivenza delle ragazze sperdute su un'isola deserta dopo un incidente aereo, è stata confermata anche per il prossimo anno. The Wilds è una serie che sta riuscendo a costruirsi una sua popolarità, incollando sul divano con la sua struttura non lineare che ricorda – inevitabilmente – una serie del passato come Lost.

La trama di The Wilds

"Che cosa cazzo c'era di così grandioso nelle vite che avevamo lasciato?". In The Wilds, seguiamo un gruppo di ragazze adolescenti sopravvissute a un incidente aereo e bloccate su un'isola deserta. Il piano temporale slitta sin dai primi take. Si parte con Leah, appena salvata, di fronte a un interrogatorio dell'FBI. Sappiamo che con lei si sono salvate anche altre ragazze. Da quel momento, la serie tv andrà avanti tra flashback e flashforward. Vedremo quello che è successo sull'isola e la narrazione non lineare ci terrà incollati episodio dopo episodio per sapere se c'è o meno un disegno dietro tutto quello che stiamo vedendo. La serie è certamente interessante, ma vive di quei contrasti e di quelle esagerazioni cercate per un pubblico più giovane. Del resto, The Wilds è stata creata proprio con l'obiettivo di avvicinare un target YA verso la piattaforma di Amazon.

La seconda stagione è in produzione

Confermata la seconda stagione con Amy B. Harris a dirigere la writers'room. La sceneggiatrice è nota soprattutto per aver scritto Sex and the City e il suo spin-off The Carrie Diaries. Nel cast di The Wilds svetta il personaggio interpretato da Mia Healey, ovvero Shelby. Aspirante cheerleader, sull'isola dimostra di saper anche essere una dura. Completano il cast: Sophia Ali, Rachel Griffiths, Shannon Berry, Helena Howards, Reign Edwards, Sarah Pidgeon ed Erana James.