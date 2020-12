Scende sotto i quattro milioni di spettatori The Voice Senior, ma nonostante ciò il programma condotto da Antonella Clerici ha ancora la meglio sul Grande Fratello di Alfonso Signorini, che guadagna qualcosa rispetto alla scorsa settimana. Il programma di Rai1 in cui si sfidano cantanti over-60 dal grande talento e dalla storia costellata di incontri e anche successi è stato preceduto , però, dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte, che ha diramato quelle che sono le regole per le feste natalizie contenute nel nuovo Decreto Natale. L'edizione straordinaria del TG1 all'interno del quale c'è stata la finestra governativa, in onda dalle 21.41 alle 21.53, ha ottenuto un totale di 5.776.000 spettatori pari al 20.9% di share.

Il confronto tra The Voice Senior e Grande Fratello Vip

Solo dopo questo speciale – erano da poco passate le 22 – è cominciato The Voice Senior che ha scelto quelli che saranno i finalisti che si giocheranno la vittoria in questa prima edizione del talent che ha tra i giudici Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine. Il programma ha ottenuto una media di 3.730.000 spettatori con il 19.2%, mentre il diretto concorrente, ovvero il Grande Fratello Vip, andato in onda su Canale 5, partendo qualche minuto prima ha tenuto davanti allo schermo 3.379.000 spettatori con uno share del 18.7%, segnando un risultato migliore di quello della settimana precedente, ma non abbastanza per vincere con il diretto concorrente.

Il resto della programmazione tv

Per quanto riguarda il resto della programmazione televisiva, su Rai2 "Food Revolution – Il futuro del cibo" ha conquistato 746.000 spettatori col 3.2% di share, su Italia1 il film "Freedom – Oltre il Confine" ha raccolto 1.170.000 spettatori pari al 5.5% si share, mentre su Rai3 il film "Qualunquemente" ha intrattenuto 1.070.000 di spettatori con il 4.1% di share. Su Rete4 "Rischio totale" ha chiuso con una media di 699.000 spettatori e il 3.8% di share. Su La7 il TgLa7 Speciale – dalle 21:21 alle 22:20 – in cui è stato trasmesso il discorso di Conte è stato visto da 2.037.000 di spettatori col 7.5% di share, seguito dal meglio di "Propaganda" che ha registrato 452.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 il film "Nemiche amiche" è stato visto da 320.000 spettatori con l'1.4% di share, mentre sul Nove "I Migliori Fratelli di Crozza" è stato seguito da 621.000 spettatori con il 2.4%.