Un fenomeno si sparge in tutto il mondo e cambia le sorti politiche, sociali ed economiche di ogni nazione. Tutte le ragazze adolescenti sviluppano il potere di folgorare le persone. È un potere innato ed ereditario. È la trama di The Power, la nuova serie Amazon Prime Video tratta dal romanzo di Naomi Alderman che in Italia è stato edito per i tipi di Nottetempo con il titolo Ragazze Elettriche. Il cast promette benissimo: Alice Eve, Heather Agyepong, Halle Bush, Pietra Castro, Tim Robbins, Rob Delaney, John Leguizamo, Auli'i Cravalho, Leslie Mann, Toheeb Jimoh, Edwina Findley Dickerson. La produzione è la stessa di The Handmaid's Tale, non è un caso che la stessa Margaret Atwood sia stata una degli sponsor più importanti per la scrittrice Naomi Alderman. Dieci episodi disponibili a partire dai prossimi mesi su Amazon Prime Video.

La trama di The Power

Il mondo di The Power corrisponde al nostro tranne che per un piccolo scherzo della natura. Improvvisamente, e senza preavviso, tutte le ragazze adolescenti del mondo sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. Si tratta di un potere ereditario, innato e che non si può sottrarre loro. The Power segue un cast di incredibili personaggi da Londra a Seattle, dalla Nigeria alla Moldavia, mentre il Potere evolve da un lieve formicolio alle clavicole delle adolescenti sino a motore di un rovesciamento totale nell’equilibrio del potere nel mondo.

Il cast di The Power

C'è il Premio Oscar Tim Robbins ma ci sono anche tantissime stelle emergenti. Da Mystic River a Shawshank Redemption, Tim Robbins interpreta Daniel Dandon, governatore repubblicano dello Stato di Washington, Margot Cleary-Lopez è invece la Sindaca democratica di Seattle. Rob Delaney è Tom, conduttore di news amatissimo, Kristen (Alice Eve) è invece la sua giovane co-conduttrice. Quando il fenomeno prenderà piede, proprio lei avrà un ruolo fondamentale all'interno della vicenda. La serie segue anche le vicende dell'Est Europa. Zrinka Cvitešić (London Spy) interpreta Tatiana Moskalev, la moglie del Presidente moldavo, Viktor Moskalev, una donna tenace e intelligente, una “survivor” nata, molto più abile di quanto credano la maggior parte degli uomini che la circondano. Simbi Ajikawo (Top Boy), nota anche come Little Simz, interpreta Adunola, colei che per prima farà sperimentare il “Potere” all’aspirante giornalista nigeriano Tunde (interpretato da Toheeb Jimoh).