The Ferragnez, Fedez e il numerologo: “Decide la data di uscita degli album, esorcizza la mia ansia” Fedez ricorre al numerologo per decidere la data di uscita dei suoi album e per avere rassicurazioni nei momenti chiave della sua vita.

A cura di Daniela Seclì

La serie The Ferragnez racconta tutti i retroscena del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Gli spettatori, assistendo alle sedute di terapia di coppia dei protagonisti, scoprono particolari inediti su di loro. Nelle prime cinque puntate, c'è anche spazio per delle simpatiche curiosità. Ad esempio, la passione di Fedez per la numerologia.

Cos'è la numerologia

La numerologia dà un significato simbolico ai numeri e ritiene che abbiano una importante influenza sulla vita dell'individuo, perché ogni numero gode di una diversa vibrazione. Il numerologo rintraccia delle relazioni tra i numeri e le circostanze della vita di chi si rivolge a lui, tenta di offrire così comprensione e chiarezza. Inoltre, analizzando la data di nascita, tenta di svelare alla persona il suo potenziale sia a livello concreto che spirituale.

Perché Fedez si rivolge al numerologo

Nella serie The Ferragnez, Fedez ha rivelato: "Ogni mia uscita discografica l'ha scelta il numerologo". Dunque, per decidere la data in cui fare uscire i suoi album, il cantante si rivolge al numerologo Federico. Nella serie, l'uomo assicura a Fedez: "Le serate (sanremesi, ndr) andranno benissimo e forse si presenta di nuovo l'Angelo Custode sopra di te". L'artista si è rivolto a lui per avere rassicurazioni su come sarebbe andata la sua partecipazione al Festival di Sanremo e Federico gli ha spiegato:

"Tutte le vibrazioni sono buone. C'è una buona intesa mentale con Francesca Michielin, sul palco vi capite molto bene e questo ti permetterà di rilassarti. Andrà bene. Arriverai nei primi sette, lo vedo bene Sanremo".

Da una parte, Fedez ha avuto un attacco di panico dietro le quinte dell'Ariston quindi la serenità ha scarseggiato, dall'altra è vero che si è piazzato nei primi sette posti, secondo per la precisione. Fedez ha dichiarato che in fondo ricorre al numerologo per affrontare la vita con più serenità:

"Io credo sia un mio modo per esorcizzare dei momenti di ansia. Ci credo e non ci credo. Lui non fa altro che dirmi quello che voglio sentirmi dire e quindi, in qualche modo, mi aiuta ad affrontare la cosa in modo più sereno".

Nonna Ciana vede nei tarocchi il tradimento di Luis Sal

Nella serie non manca la mitica nonna Luciana, detta Ciana. Fedez si rivolge a lei quando ha bisogno di una lettura dei Tarocchi. Peccato che il responso che appare nelle puntate di The Ferragnez sia inquietante: "C'è un uomo giovane, che ti tradisce, è un amico. Stai attento, non devi avere amici purtroppo". Il giovane "traditore" in questione, secondo la signora Luciana, sarebbe Luis Sal. Per fortuna, i due sono ancora amici.