Nella 40esima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 15 febbraio, verrà comunicato il nome del terzo finalista del reality che il pubblico ha dovuto scegliere tra Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. In attesa del verdetto ufficiale scopriamo secondo i lettori di Fanpage.it chi merita di accedere alla puntata conclusiva del 1 marzo.

Le percentuali di voto

Una sfida ardua quella che vede contendersi la finale a tre dei veterani della casa più spiata d'Italia. Con un 47% dei voti, il concorrente che merita di andare in finale secondo i lettori di Fanpage.it è Tommaso Zorzi. Una vittoria quasi scontata per il re indiscusso di questo reality, sebbene non proprio schiacciante, dal momento che l'influencer milanese, per pochissimi voti non è stato superato da Rosalinda Cannavò, che ha conquistato un bel 44%. L'attrice, infatti, ha intrapreso un percorso nella casa che le ha portato diversi fan, soprattutto in seguito alla sua amicizia con Dayane Mello e probabilmente anche per le recenti novità emerse nel suo rapporto con Andrea Zenga. Chi, invece, non è arrivato nemmeno al 10% delle preferenze è stato Andrea Zelletta, che si è fermato al 9%.

Gli altri finalisti del Grande Fratello Vip

Gli altri finalisti del Grande Fratello Vip sono già stati annunciati nel corso delle precedenti puntate e sono Dayane Mello, la prima ad aggiudicarsi il titolo, seguita da Pierpaolo Pretelli che si è dovuto scontrare con Andrea Zelletta. Il terzo concorrente che, quindi, andrà a completare il podio conquisterà l'immunità dalle nomination. Nonostante ci siano dei personaggi piuttosto forti in ballo, non è detto che la vittoria sia così scontata, il televoto infatti è sempre soggetto a innumerevoli sorprese, come è accaduto in questi lunghi cinque mesi di reality dove il pubblico è riuscito a sovvertire, spesse volte, i calcoli dei gieffini.