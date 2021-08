Temptation Island, Manuela torna a parlare di Stefano: “Salva da una vita di tradimenti e bugie” A poche settimane dalla conclusione del programma di Canale 5, Manuela Carriera torna a parlare della relazione con Stefano, che si è conclusa proprio nel corso della trasmissione: “Non sono entrata lì per vendetta – dice lei che da settimane frequenta Luciano Punzo – ho sperato che si risolvesse fino all’ultimo, purtroppo è andata come doveva andare”.

Tra le coppie più chiacchierate dell'ultima edizione di Temptation Island, c'è sicuramente quella composta da Stefano Sirena e Manuela Carriero. E vale la pena parlare di ex coppia, visto che i due, dopo grandi bufere che avevano preceduto l'ingresso nel programma, hanno deciso di farla finita sul serio, con Manuela che ha iniziato una frequentazione con il modello Luciano Punzo.

Le parole di Manuela

Nelle scorse ore la giovane pugliese, pur essendosi messa alle spalle la vicenda, non ha perso occasione di parlare del suo ex, attualmente impegnato con l'ex tentatrice Federica Cleo: "Vorrei rispondere a quelle poche persone che sostengono che io sia entrata nel programma per lasciare Stefano o vendicarmi", ha scritto, proseguendo così:

Io sono entrata con tanta speranza che potesse uscirne cambiato e con me… vi pubblico ciò che ho scritto la redazione prima di partire. Questo è stato l’ultimo tentativo, poi ho capito che una persona non può cambiare.

"Ci ho sperato fino all'ultimo"

Quindi Manuela ha poi pubblicato sulle sue storie Instagram un messaggio inviato alla redazione di Temptation Island prima ancora che iniziasse il programma, rivelando le sue intenzioni:ricostruire il rapporto con Stefano e cercare di capire i suoi errori. Quindi scrive: "Non capivo che si comportava così perché mi tradiva come se non esistessi. Doveva lasciarmi lui quando mi ha tradita per la prima volta invece di tornare a casa e dormire nel mio letto per anni. Poi io sarei debole… forse ero la comodità e la sicurezza… Non pubblico il video con tutte le foto che ho mandato perché ho un’altra persona accanto e non mi pare il caso". Quindi ha concluso: