Temptation Island sta per tornare. La nuova edizione del docu-reality condotta da Filippo Bisciglia (non andrà in onda la versione capitanata da Alessia Marcuzzi) sbarcherà su Canale5 dal 30 giugno. A fornire qualche anticipazione in merito alla nuova stagione è Raffaella Mennoia, storica autrice del programma da anni braccio destro di Maria De Filippi. “Le coppie dovrebbero essere sette. Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma dobbiamo vedere”, ha rivelato la donna in una Instagram story.

Le nuove coppie di Temptation Island

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono cominciate da qualche giorno. Nessun’anticipazione è trapelata in merito alle identità di coppie e single. I casting sono stati portati avanti nella massima segretezza. “Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting”, ha raccontato ancora l’autrice, “Ho visto centoventi coppie ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività. Con la pandemia, la vita di coppia è cambiata. Alcuni si sono improvvisamente ritrovati in casa con degli estranei”.

in foto: Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island

“Temptation Island e i reality con caratteristiche simili”

Infine, la Mennoia si è espressa circa i format sbarcati in tv nell’ultimo periodo, alcuni dei quali simili, anche solo nel nome, al programma di Canale5. Nessun danno, secondo l’autrice: “Sarebbe facile dire ‘ci copiano’ o cose simili, ma per me la differenza di un programma la fa il programma stesso. Anche se si chiamano in maniera analoga o hanno delle caratteristiche in comune, credo che la trasmissione se è bella la vedi, altrimenti no. Dipende tutto da quello. Non siamo in competizione con nessuno e credo che nessuno sia in competizione con noi. Il reality è fatto dal cast che viene selezionato e dalle idee che devono essere necessariamente diversificate per non cadere in paragoni. Il programma piace perché c’è immedesimazione. Tutti abbiamo vissuto delle gelosie, molti di noi sono stati traditi, molti altri hanno tradito. A casa in tanti possono dire: anche a me è successo”.