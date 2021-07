Temptation Island è il re indiscusso degli ascolti tv nelle sere d’estate Temptation Island è il re indiscusso dell’estate in fatto di ascolti tv. Lo show condotto da Filippo Bisciglia, infatti, ha conquistato quasi tre milioni e mezzo di telespettatori che si sono lasciati affascinare dalle dinamiche amorose proiettate sul piccolo schermo. Le repliche, invece, continuano a non destare l’attenzione del pubblico.

A cura di Ilaria Costabile

Non c'è programma che tenga di fronte a Temptation Island, lo show di Canale 5 si dimostra il più seguito di sempre e nel periodo estivo è decisamente una garanzia per gli spettatori Mediaset. Nella serata di lunedì 19 luglio, infatti, la quarta puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha monopolizzato gli ascolti tv, non lasciando scampo alle altre emittenti che, come consuetudine estiva, hanno mandato in onda repliche di programmi o fiction che avevano riscosso successo nella stagione invernale. Di conseguenza, quindi, sebbene una fiction come "La Vita Promessa" con Luisa Ranieri aveva riscosso un certo seguito, riproposta in prima serata non ha ottenuto lo stesso appeal della prima messa in onda.

Ascolti lunedì 19 luglio 2021

Nella serata di ieri, lunedì 19 luglio 2021, su Rai1 la replica de La Vita Promessa 2 è stata vista da 1.716.000 spettatori pari al 9.2%. Su Canale 5 – dalle 21.44 alle 0.51 – Temptation Island è stata la scelta di 3.353.000 spettatori conquistando il 23% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha registrato 1.351.000 spettatori pari al 6.7% di share. A seguire NCIS New Orleans ha segnato 985.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine in replica ha incuriosito 875.000 spettatori con il 5.4% (presentazione di 17 minuti: 770.000 – 3.8%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.504.000 spettatori ottenendo uno share del 7.8% (presentazione di 15 minuti: 894.000 – 4.4%). Su Rete4 l’ultima puntata stagionale di Quarta Repubblica, con Matteo Salvini, è stata vista da 881.000 spettatori con il 5.9% di share (presentazione di 9 minuti: 1.043.000 – 5.2%). Su La7 L’Uomo dalla Cravatta di Cuoio ha registrato 437.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Gomorra – La Serie è stata scelta da 374.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove Beverly Hills Cop – Un Piedipiatti a Beverly Hills ha raccolto 400 .000 spettatori con il 2.2%.