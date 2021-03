Il Festival di Sanremo 2021 ha finalmente inizio. Martedì 2 marzo, in onda su Rai1 la prima puntata della kermesse canora condotta da Amadeus e Rosario Fiorello. La gara entrerà subito nel vivo, regalando già il primo verdetto. Nel corso della serata, infatti, si esibiranno quattro Nuove Proposte. Dopo le esibizioni verrà stilata una classifica. Solo gli artisti che si posizioneranno ai primi due posti, avranno accesso alla quarta serata. Gli altri due verranno eliminati e dunque, vedranno sfumare il sogno della vittoria. Le quattro Nuove Proposte che si esibiranno nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2021 saranno Gaudiano con la canzone "Polvere da sparo"; Elena Faggi con la canzone "Che ne so"; Avincola con la canzone "Goal!" e Folcast con la canzone "Scopriti". Vediamo come sarà possibile sostenerli da casa tramite il televoto.

I numeri telefonici per votare e il sistema di votazione mista

Le canzoni delle quattro Nuove Proposte Gaudiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast saranno giudicate tramite il sistema della votazione mista. Dunque, esprimeranno la loro preferenza la giuria demoscopica che avrà un peso del 33% e la giuria della sala stampa, tv, radio e web, che inciderà sempre per il 33%. Inoltre, anche gli spettatori potranno dire la loro comodamente dal divano di casa tramite il televoto, che avrà un peso del 34% sulla classifica finale. Per votare la canzone preferita, basterà comporre il numero 894.001 da fisso o inviare un sms al numero 475.475.1.

I codici per votare i cantanti delle Nuove Proposte in gara

Ecco i quattro cantanti delle Nuove Proposte nell'ordine in cui si esibiranno e il relativo codice per poterli votare:

– Gaudiano con "Polvere da sparo", codice: 01

– Elena Faggi con "Che ne so", codice: 02

– Avincola con "Goal!", codice: 03

– Folcast con "Scopriti", codice: 04