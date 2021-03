Questa sera andrà in onda la finale di Sanremo 2021 che decreterà il vincitore del 71esimo Festival della Canzone Italiana. Oltre alla Sala Stampa e alla Giuria Demoscopica, durante la serata finale voteranno anche i telespettatori tramite il televoto. Ecco i numeri per votare i cantanti in gara: 894001 da telefono fisso, 4754751 da mobile. Ogni spettatore potrà esprimere al massimo 5 voti per sessioni. Il costo massimo per ogni voto espresso sarà di 51 centesimi

La classifica della serata finale che decreterà il vincitore di Sanremo 2021 sarà articolata in questo modo: il televoto con peso del 34%, la Giuria Sala Stampa con un peso del 33%, infine la Giuria Demoscopica che peserà al 33%.

I codici per votare i cantanti in gara

I codici al momento non sono ancora disponibili e saranno annunciati da Amadeus dopo l'inizio della serata finale.

Ghemon 01

Gaia 02

Irama 03

Gio Evan 04

Ermal Meta 05

Fulminacci 06

Francesco Renga 07

Extraliscio feat. Davide Toffolo 08

Colapesce e Dimartino 09

Malika Ayane 10

Francesca Michielin e Fedez 11

Willie Peyote 12

Orietta Berti 13

Arisa 14

Bugo 15

Maneskin 16

Madame 17

La Rappresentante di Lista 18

Annalisa 19

Coma_Cose 20

Lo Stato Sociale 21

Random 22

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band 23

Noemi 24

Fasma 25

Aiello 26