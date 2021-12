Telethon 2021, la maratona dal 12 al 19 dicembre con Mara Venier e Milly Carlucci La tradizionale settimana con la Maratona Telethon inizia nella prima serata di domenica 12 dicembre con Mara Venier e la sua “Festa di Natale”. Si conclude domenica 19 dicembre con la puntata speciale de I soliti Ignoti.

La Maratona Telethon 2021 è giunta alla sua trentaduesima edizione e parte ufficialmente con la prima serata di domenica 12 dicembre. Come di consueto, ci sarà una settimana di programmazione speciale per la sensibilizzazione e la raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Il primo capitolo di questa settimana di impegno è dato da "Festa di Natale", lo speciale in prima serata su Rai1 condotto da Mara Venier, accompagnata da Paolo Belli e la sua orchestra, Milly Carlucci e tanti ospiti. La settimana si chiuderà domenica 19 dicembre con la puntata de "I Soliti Ignoti – Speciale Telethon", condotto da Amadeus, sempre su Ra1. Anche quest'anno, l'edizione sarà dedicata alla memoria di Fabrizio Frizzi, grande testimonial, donatore e sostenitore Telethon.

La Festa di Natale apre Telethon 2021

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 12 dicembre in prima serata su Rai1, andrà in onda la ‘Festa di Natale’ di Telethon dedicata alla nota maratona della Fondazione. Mara Venier, con Paolo Belli e la sua orchestra, condurrà una grande sereta d'intrattenimento con Milly Carlucci e tanti altri ospiti. Saranno attesi in studio: Nino D'Angelo, Salvatore Esposito e Marco D'Amore, i Gemelli di Guidonia, Paolo Conticini, Stefano De Martino, Federica Pellegrini, Shel Shapiro, Stefano Fresi e Ron.

Il programma completo di Telethon 2021

Negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma sarà attivo lo studio dedicato alle trasmissioni Telethon, in onda alternativamente su Rai1, Rai2 e Rai3. Tanti i conduttori che si passeranno il testimone mantenendo le loro rispettive trasmissioni: Giorgia Cardinaletti, Francesca Fialdini, Eleonora Daniele, Beppe Convertini, Anna Falchi, Andrea Lucchetta, Benedetta Rinaldi, Gigi e Ross, Paolo Belli, Lorena Bianchetti, Vira Carbone, Arianna Ciampoli, Tiberio Timperi. Anche le testate giornalistiche Rai dedicheranno spazi con rubriche: Tg1, Tg2, Tg3, Rainews24, il Giornale Radio e tutte le testate giornalistiche regionali.