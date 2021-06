Da anni, ormai, non è più estate se non c'è TecheTecheTè. Il rotocalco di Rai1 che ripercorre la storia della televisione grazie all'archivio del' servizio pubblico. Nel 2021, con l'Europeo in corso, il programma arriverà nell'access prime time di Rai1 con leggero ritardo.

Quando ricomincia Techetechetè

La striscia quotidiana, che sostituisce nel periodo estivo I Soliti Ignoti di Amadeus, arriverà a partire da domenica 4 luglio, alle 20.35, esattamente una settimana prima della chiusura del campionato europeo stesso, quando su Rai1 non ci saranno più partite ogni giorno in prima serata. Varietà, grandi eventi, sport, musica e molto altro, per un totale di circa sessanta puntate che andranno in onda fino a domenica 12 settembre. Anche quest'anno la formula di Techetechetè propone una programmazione diversa per ogni singola serata della settimana. La domenica si intolerà Numeri Uno, con approfondimenti sui grandi di tv e spettacolo. Il lunedì spazio a Sanremo Graffiti, con il meglio della storia del Festival. Martedì è la volta de I Favolosi Anni, con speciali su ogni decennio dagli anni ’50 al Duemila, mentre mercoledì c'è Puntate a Tema, dedicate alla stagione estiva, calciatori e personaggi del mondo dello sport. Giovedì tocca a Numeri Uno, per puntate verticali sui grandi di tv e spettacolo. Le serate tematiche del venerdì si intitolano Juke Box, mentre il sabato è la volta di Serata di Gala, con i grandi varietà della storia della Rai.

Lollobrigida, Milva e Battiato: le prime puntate di Techetechetè

TecheTecheTè 2021 si aprirà con una prima puntata speciale tutta dedicata a Gina Lollobrigida proprio per il ciclo dedicato ai “Numeri Uno”. Il 5 luglio ci sarà un omaggio a Milva, l'artista scomparsa di recente, mentre giovedì 15 luglio ci sarà il ricordo di Franco Battiato. Il 10 luglio c'è da segnalare “Li ho inventati io”, serata dedicata alle celebri scoperte di Pippo Baudo.