Un altro Tapiro d'oro per Belén Rodriguez che, con quest'ultimo, arriva a quota 29 battendo il record di personaggio più "attapirato" nella storia di Striscia la Notizia. Nella puntata del tg satirico in onda mercoledì 23 dicembre, Valerio Staffelli consegna un Tapiro in versione natalizia alla showgirl argentina, che qualche settimana prima è stata al centro di una episodio con i paparazzi, a Roma, e ha chiesto persino l'intervento dei carabinieri. Ad attirare l'attenzione, la sua chiacchieratissima storia d'amore con l'hair stylist Antonino Spinalbese.

Belén Rodriguez infastidita dai paparazzi

Belén non ha un buon rapporto con i paparazzi. Il settimanale Oggi ha pubblicato le foto della showgirl mentre, per le strade di Roma, corre dietro ai carabinieri perché la aiutino a liberarsi dai paparazzi. Belén infatti era seduta al tavolino di un bar in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese, quando si è resa conto della presenza dei fotografi. La questione, secondo il settimanale, si sarebbe conclusa con un verbale stilato dagli agenti. Antonino, tra l'altro, non appartiene al mondo dello spettacolo, non ha ancora rilasciato alcuna intervista a proposito della sua storia d’amore con la showgirl e fa attenzione a tenersi fuori dalla scena, disinteressato alla popolarità.

Per Belén è record di Tapiri d'oro

"C’è gente educata e gente molto maleducata", ha detto Belén ai microfoni di Valerio Staffelli, spiegando la sua reazione davanti ai paparazzi. "Comunque non ho chiamato i carabinieri, stavano passando di lì. Io li ho fermato e poi il fotografo ha avuto un lunghissimo battibecco con loro", ha aggiunto. Non è certo la prima volta che la showgirl riceve il Tapiro di Striscia per via di un fidanzato. Successe in coppia con Stefano De Martino, per la rottura con Andrea Iannone e persino per la fake news che nel 2019 parlava di un flirt con Andrea Damante. Belén è dunque il personaggio più attapirato della storia: dal 2008 ad oggi ne ha ricevuti ben 29. Al secondo posto c'è Rosario Fiorello, con 25 Tapiri e al terzo Antonio Cassano con 15 Tapiri.