Tapiro a Elisabetta Canalis per colpa di Fedez: “Bisogna chiedere a mia madre” L’e velina è stata raggiunta da Valerio Staffelli per la consegna del noto premio di Striscia La Notizia. Il motivo è stato quello della presunta somiglianza tra lei e Fedez evidenziata dalla rubrica del programma Fatti e Rifatti. Canalis ha risposto ironicamente: “In effetti c’è una somiglianza, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa”.

A cura di Andrea Parrella

Striscia la Notizia ha braccato nuovamente Elisabetta Canalis per consegnarle un nuovo tapiro. Valerio Staffelli ha infatti raggiunto l'ex velina per consegnarle il premio in relazione a una motivazione del tutto particolare, che la vede in qualche modo legata a Fedez.

Perché Elisabetta Canalis ha ricevuto il tapiro da Striscia?

Elisabetta Canalis, che quest'anno torna Tv alla conduzione di Vite da Copertina, è stata premiata con il tapiro solo in base a una semplice somiglianza. Nella rubrica Fatti e Rifatti del programma ideato da Antonio Ricci, si sottolineava qualche giorno fa come tra Elisabetta Canalis e Fedez ci fosse una presunta somiglianza. La reazione di Canalis, che si vedrà proprio nel corso della puntata del 12 ottobre, è di quelle a metà strada tra quella basita e quella divertita. Lei la prende in maniera molto sportiva: “In effetti c’è una somiglianza, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa”.

L'appello di Elisabetta Canalis a Chiara Ferragni

Staffelli tira quindi in ballo Chiara Ferragni, dicendo che potrebbe proporre a Fedez uno scambio e finire a fare coppia con l'imprenditrice. Canalis a questo punto non perde occasione per una frecciatina a Fedez, sottolineando che "Tanto è lei che porta i pantaloni in casa". Sull'onda lunga dello scherzo Elisabetta Canalis chiede quindi a Chiara Ferragni di farci un pensierino, facendo a tutti gli effetti un appello. È abbastanza prevedibile che stasera la risposta di Fedez e, perché no, anche di Chiara Ferragni, arriverà tramite le loro reti ufficiali, vale a dire i rispettivi account Instagram.

Elisabetta Canalis e l'elogio di Striscia

Su Striscia La Notizia, che le ha dato i natali artistici, Elisabetta Canalis era stata chiara in un'intervista rilasciata a Fanpage.italcune settimane fa: "Io non sarei qua a parlare con te se non fosse stato per Striscia. Farei un altro lavoro, probabilmente. Devo tutto a loro. È un programma che è un’istituzione. C’è un lavoro enorme di team che Antonio Ricci ha portato avanti e che adesso Vicky Ricci, sua figlia, sta portando avanti – ma sempre con la supervisione di papà Antonio. E checchè se ne dica dello stile, che certe cose si possono affrontare in un modo o in un altro, Striscia resta una formula vincente. Come lo è la formula de Le Iene, di Scherzi a Parte".