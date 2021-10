Tale e Quale Show, Dennis Fantina è il vincitore della terza puntata: la classifica aggiornata La terza puntata di Tale e Quale Show 2021 è stata vinta da Dennis Fantina con l’imitazione di Michele Zarrillo. Ai tre giudici si è aggiunto Ubaldo Pantani vestendo i panni di Mario Giordano. La classifica completa vede sul podio: al secondo posto Stefania Olrando con la sua Mina, mentre al terzo posto si colloca Deborah Johnson con la sua Amii Stewart. I concorrenti sono stati giudicati dai tre giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

A cura di Ilaria Costabile

Il vincitore della seconda puntata di Tale e Quale show è Dennis Fantina con l'imitazione del cantante Michele Zarrillo. Tra le altre imitazioni della serata: Federica Nargi si è trasformata in Jennifer Lopez, Stefania Orlando è diventata Mina, Francesca Alotta è diventata Gianna Nannini, Ciro Priello si è esibito nei panni di Freddy Mercury, Deborah Johnson ha indossato i panni di Amii Stweart, Simone Montedoro è diventato Adriano Celentano, i Gemelli di Guidonia sono diventati i Morandi, Tozzi e Ruggieri, Biagio Izzo si è trasformato nei Righeira, Alba Parietti è diventata Patty Pravo, Dennis Fantina è diventato Michele Zarrillo. La giuria che li ha giudicati è stata composta dal solito trio: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice a sorpresa della terza serata è Ubaldo Pantani nei panni di Mario Giordano.

La classifica di Tale e Quale Show 2021 dopo la puntata di stasera

1 Dennis Fantina- Michele Zarrillo

2 Stefania Orlando- Mina

3 Deborah Johnson- Amii Stweart

4 Gemelli di Guidonia- Morandi, Ruggeri, Tozzi

5 Pierpaolo Pretelli- Achille Lauro

6 Francesca Alotta- Gianna Nannini

7 Alba Parietti-Patty Pravo

8 Ciro Priello- Freddy Mercury

9 Simone Montedoro- Adriano Celentano

10 Federica Nargi- JLo

11 Biagio Izzo- Righeira

Le esibizioni della prossima settimana

I concorrenti hanno già saputo quali sono i personaggi della musica che dovranno in cui dovranno immedesimarsi nella prossima puntata. Ed ecco, quindi, tutti i ruoli assegnati agli undici vip: Deborah Johnson diventerà Diana Ross, Simone Montedoro vestirà i panni di Peppino Di Capri, Pierpaolo Pretelli interpreterà Clementino, Federica Nargi vestirà i panni di Daniela Goggi. Biagio Izzo sarà Carmen Miranda, Alba Parietti si trasformerà in Guesh Pathì, Francesca Alotta dovrà interpretare Adele, Stefania Orlando diventerà Anna Oxa, I Gemelli di Guidonia dovranno diventare i Ricchi e Poveri, Dennis Fantina si tramuterà in Fausto Leali, infine Ciro Priello diventerà Marco Mengoni.