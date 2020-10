La terza puntata di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai1 venerdì 2 ottobre, regala sin dall'inizio dei momenti emozionanti per i concorrenti. La seconda esibizione vede come protagonista Carmen Russo che deve interpretare Raffaella Carrà in uno dei suoi brani più famosi, ma alla showgirl viene fatta una bellissima sorpresa. Con lei, in studio, ad eseguire la performance c'è suo marito Enzo Paolo Turchi.

Il Tuca Tuca con Enzo Paolo Turchi

La canzone che Carmen Russo ha dovuto interpretare è "Tuca tuca", uno dei grandi successi di Raffaella Carrà, nonché uno dei brani più conosciuti della musica italiana, accompagnato da un balletto ancor più noto e che tutti, almeno una volta nella vita si sono trovati ad accennare. Già durante le prove, la ballerina sperava di poter incontrare suo marito Enzo Paolo, dal momento che fu proprio lui a ballare accanto alla Carrà nella performance originale. Sembrava non ci fosse la possibilità che questo incontro avvenisse davvero e invece, una volta arrivata sul palco ad aspettarla c'era proprio il suo compagno e insieme si sono scatenati in una divertente performance, riproposta in bianco e nero come se fosse la tv degli Anni Sessanta.

Raffaella Carrà chiama in puntata

Ma le sorprese non finiscono qui, dato che ha ad intervenire subito dopo l'esibizione è stata proprio Raffaella Carrà. Una chiamata inaspettata che irrompe nello studio con la sua voce inconfondibile: "Carramba che coppia, per questi due il tempo non passa mai! Siete meravigliosi, bellissimi. Un bacio grandissimo a Loretta, a Giorgio e a Vincenzo". La conduttrice, quindi, ha voluto complimentarsi per la performance con i due ballerini, ricordando con Enzo Paolo Turchi il tour fatto insieme proprio con questa canzone, che l'hanno ringraziata e ha poi rivolto un saluto affettuoso ai membri della giuria.