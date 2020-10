La puntata di Tagadà di oggi, martedì 6 ottobre, è stata cancellata. Lo apprendiamo con un tweet del profilo ufficiale di La7 che spiega che il talk di approfondimento condotto da Tiziana Panella non andrà in onda per ragioni sanitarie. Il protocollo anti-COVID è stato subito attuato ed è per questo che la puntata di oggi non è andata in onda, al fine di permettere i dovuti controlli sanitari. Al posto della puntata di Tagadà, attualmente in onda il film "Il socio". Sempre legato a La7 c'è stata la notizia della positività al coronavirus del direttore de La Stampa Massimo Giannini, ieri sera ospite nella trasmissione di Lilli Gruber "Otto e mezzo". Tre giorni fa, il direttore de La Stampa è stato ospite anche della trasmissione della giornalista napoletana.

Tagadà, il talk condotto da Tiziana Panella

Tagadà è condotto da Tiziana Panella con l'aiuto in studio di Alessio Orsingher, che la sostituisce nelle occasioni in cui la giornalista non può condurre. Va in onda in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 14.15 alle 18 circa. Tre ore di messa in onda durante le quali Tiziana Panella intervista politici di maggioranza e di opposizione, ospita giornalisti, politologi, scrittori e tutti i protagonisti della scena italiana.

Le nuove misure contro il Coronavirus

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato questa mattina le nuove misure del Dpcm, che avranno una durata di 30 giorni: “L’emergenza non è finita”, ha dichiarato nel presentare le misure al Parlamento. Nel mondo oltre 35,5 milioni di casi; negli USA più di 210mila morti. In Messico c'è un picco di contagi anche se il Governo minimizza. L'OMS ha dichiarato che il 10% della popolazione mondiale è stato contagiato. A Parigi, c'è lo stop agli eventi e al bar e in Scozia parte un mini-lockdown di due giorni.