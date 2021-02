Sylvia Lubamba, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio5 ha raccontato a sorpresa di stare frequentando da qualche tempo un uomo che sarebbe tornato a farle battere il cuore. Si tratterebbe di un autore e inviato de Le Iene, tale Alessandro. La donna era ospite del programma all’interno del talk dedicato ai famosi che scelgono di vivere in castità. “Non sono casta da 7 anni, sono un po’ troppi. Ho una vita sessuale un po’ scarsa. Nel 2014 ad agosto, come ho raccontato qui da te più volte, sono stata convocata in caserma per poi essere tradotta a Rebibbia. Quindi dal 6 agosto 2014 al 25 dicembre 2017, per forza di cose, non ho avuto alcun rapporto intimi. Dal dicembre 2017 a oggi, 2021, la mia vita sessuale è scarsissima”, ha raccontato la donna, per poi ammettere di avere incontrato un uomo speciale, “Ciò detto, io sto bene. Il 7 febbraio è uscita la notizia della mia scarsa vita intima ma l’11 febbraio ho incontrato una persona che mi piace molto, è un autore nonché inviato de Le Iene. Si chiama Alessandro”.

Chi è Alessandro de Le Iene, Roberto Alessi: “Alessandro De Giuseppe?”

La rivelazione di Lubamba è stata accolta dall’espressione sorpresa di Barbara D’Urso che ha provato a sondare il terreno: “Un inviato de Le Iene? Alessandro? Io ne conosco uno che è uno dei miei migliori amici”. “Non è Alessandro Di Sarno. A esclusione…Però con lui non è ancora successo niente”, ha risposto Sylvie, dando quindi una precisa indicazione circa l’identità dell’uomo in questione, avendo lei stesso eliminato dalla rosa dei papabili uno degli Alessandro che lavorano per il programma di Italia1. “Lo sa Alessandro de Le Iene?”, ha chiesto ancora la conduttrice e Lubamba ha confermato: “Sì, ho chiesto il permesso prima di fare il suo nome”. Dopo avere fatto una veloce ricerca in rete, il direttore di Novella2000 Roberto Alessi ha fatto un nome: “Ho il nome! Alessandro De Giuseppe. Non lo dico io, lo dice Google” e Lubamba non ha smentito, limitandosi a sorridere. Poco dopo ha aggiunto:

Lui mi ha detto ‘Sylvie, mi piaci molto. Io ho sempre avuto un sesto senso. Frequentiamoci, capiamo dove andrà a finire il nostro rapporto ma avendo io 50 anni e tu 48 ho un progetto serio’. Cerchiamo di capire come andrà a finire.

Ma Alessandro de Le Iene telefona in diretta per smentire

Ma una volta trascorsi pochi minuti da quel momento, Barbara D’Urso ha fatto sapere che l’uomo in questione aveva telefonato in diretta per smentire il racconto di Lubamba. “Notizia shock! Ha appena telefonato qui in diretta Alessandro de Le Iene che smentisce tutto”, ha spiegato la D’Urso di fronte a Lubamba che ha reagito dispiaciuta: “No! Io non sono una bugiarda. Gli ho chiesto se potevo fare il suo nome”.