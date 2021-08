Scooter scappa al posto di blocco, Vittorio Brumotti lo insegue e lo ferma Vittorio Brumotti ha inseguito e catturato un uomo a bordo di uno scooter, che era riuscito a eludere i controlli della Polizia Municipale. È successo a Pietra Ligure, in provincia di Savona. Il sindaco: “Ancora una volta, un’azione che denota tutto il suo senso civico, la sua perseveranza e il suo coraggio”.

Era riuscito a eludere e forzare il posto di blocco, ma non aveva fatto i conti con il biker di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, che lo ha raggiunto e infine bloccato. È successo nella giornata di Ferragosto a Pietra Ligure, in provincia di Savona. Non è la prima volta che Vittorio Brumotti interviene in situazioni di sicurezza e controllo del territorio.

Ecco cosa è successo

Gli agenti di Polizia Municipale, impegnati in un controllo stradale, avevano fermato uno scooter nero. Quando sono emerse diverse irregolarità, tra cui la revisione, il conducente si è dato alla fuga ma Brumotti, che stava assistendo alla scena, riusciva infine a raggiungerlo in sella alla sua moto. Il biker, già noto per le sue numerose incursioni nei luoghi dello spaccio di droga, impegnato sempre a combattere comportamenti contro lo spirito civico, ha quindi bloccato lo scooterista, un marocchino di 42 anni, a cui sono state contestate la revisione scaduta, la guida senza patente e il tentativo di fuga. Lo scooter è stato posto a fermo amministrativo: tre mesi.

Il ringraziamento del sindaco

Il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, ha pubblicamente ringraziato Vittorio Brumotti per il suo gesto: "Ci tengo a ringraziare Vittorio Brumotti. La sua intraprendenza, che ha permesso agli agenti di bloccare il fuggitivo e contestargli tutta una serie di reati, la conosciamo bene tutti e denota, ancora una volta, il suo grande senso civico e la sua attitudine a non tirarsi mai indietro ma a portare avanti in prima persona, con perseveranza e coraggio e anche a rischio concreto della propria incolumità, battaglie importanti nel sociale e contro la droga. Un talento sportivo e un grande esempio di cittadinanza attiva, unita al rispetto delle regole, a servizio del bene di tutta la comunità".