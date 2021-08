Summerslam 2021, finale choc: è tornato Brock Lesnar Colpo di scena al SummerSlam 2021: è tornato Brock Lesnar rovinando la festa a Roman Reigns, campione dopo aver battuto John Cena. “The Beast” mancava dal ring da marzo 2020 e il suo contratto era scaduto a settembre 2020. Questo è il suo secondo ritorno. Negli altri match: Bobby Lashley batte Goldberg per abbandono.

Colpo di scena al SummerSlam 2021: the alpha male of our species is back, grida il commento tecnico. Brock Lesnar aka The Beast irrompe in scena subito dopo la vittoria di Roman Reigns su John Cena, rovinandogli di fatti l'incoronazione. Presentato come "il più match tra il più grande di tutti i tempi e il più grande di questi tempi", lo scontro ha rispettato le attese.

Cosa è successo al SummerSlam 2021

Tenutosi in un Allegiant Stadium pieno (oltre cinquantamila presenze), lo scontro tra John Cena e Roman Reigns è terminato con la vittoria di quest'ultimo, che però non ha avuto nemmeno il tempo di alzare la cintura al cielo. È partita la colonna sonora di Brock Lesnar e il pubblico ha capito subito. Dal fondo della stadio c'era proprio Brock Lesner che adesso rientrerà a tutti gli effetti nella lega. La sfida è lanciata: vuole tornare subito il più forte di tutti.

Il ritorno di Brock Lesnar

Brock Lesnar è particolarmente cambiato rispetto all'ultima volta. Ora ha l'aspetto a metà tra un vichingo e redneck: una coda di cavallo con i capelli rasati ai lati. Mancava dal 26 marzo 2020, quando perse il titolo contro Drew McIntyre dopo 184 giorni di regno. Durante la pandemia di Covid-19, Brock Lesnar si è preso una lunga pausa arrivando a scadenza di contratto con la WWE a fine settembre 2020. Questo è il suo secondo ritorno.

I match del SummerSlam 2021

Questi tutti i match del SummerSlam 2021: Bobby Lashley vince su Goldberg, costretto ad abbandonare per abbandono. Altra sorpresa: nella sfida tra Carmella e Bianca Belair, si inserisce il ritorno di "The Man" Becky Lynch, che alla fine si è presa subito la cintura di SmackDown. Alexa Bliss ha battuto Eva Marie, Drew McIntyre ha battuto Jinder Mahal. Big E ha battuto Baron Corbin riprendendosi la valigetta del Money in the Bank.

Sfida sensazionale tra Seth Rollins e Edge, vinta da quest'ultimo. Charlotte Flair, la figlia di Ric Flair, vince il titolo femminile Raw battendo al Threat Match Nikki A.S.H. e Rhea Rilpey. Dominik e Rey Mysterio perdono lo scontro contro i confermati campioni The Usos. Cambiano i titoli di Raw: gli RK-Bro (Randy Orton e Riddle) battono Omos e AJ Styles. Cambio di cintura anche per il titolo di United States Champion: Damian Priest ha battuto Sheamus al termine di un match durissimo.