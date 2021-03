È disponibile da oggi, 25 marzo, il nuovo film italiano Netflix, Sulla stessa onda. Un film diretto da Massimiliano Camaiti, con i giovanissimi Elvira Camarrone e Christian Roberto e con Donatella Finocchiaro, Corrado Invernizzi e Vincenzo Amato. Una storia che mette al centro di una Sicilia da sogno, una Sicilia di fine estate, l'amore giovanile di Sara e Lorenzo. Un amore destinato a superare uno degli ostacoli più grandi, la distrofia muscolare di Sara.

La trama di Sulla stessa onda

Sara e Lorenzo s’incontrano e s’innamorano immediatamente. Lui è il giovane istruttore, lei l’alunna più testarda. Per entrambi è il primo amore, quello in cui le emozioni viaggiano sempre più veloci. La magia sembra però finire una volta tornati a casa, a Palermo. Sara diventa inaspettatamente sfuggente e ogni tentativo di Lorenzo di ricontattarla cade nel vuoto. Ma non è l'abituale fine di un amore estivo, Sara nasconde un segreto. Un piccolo problema fisico al campus, un forte crampo a Palermo e la notizia dell'aggravamento della sua distrofia muscolare piomba nella vita della ragazza. Il corso di vela è stato il suo ultimo momento di totale spensieratezza… se tutto presto dovrà finire, che senso ha continuare a vivere il suo amore per Lorenzo? In un viaggio pieno di rischi, incoscienza e coraggio, Sara e Lorenzo saranno costretti a crescere in fretta per rendere eterno ogni momento della loro storia.

Elvira Camarrone e Christian Roberto, i due protagonisti

Il motore del film è tutto sulle spalle di questi due giovanissimi artisti. Elvira Camarrone e Christian Roberto sono una vera scoperta in questo film Netflix che sorprende per la cura e la tenerezza con cui mette al centro del racconto la complessità della malattia, l'obbligo di dover crescere subito per affrontare uno dei momenti più difficili della vita. Grande merito agli interpreti di Sara e Lorenzo. Elvira Camarrone ha 18 anni, ha studiato recitazione teatrale presso l'Accademia Teatrale “Ditirammu” ed è al suo secondo lungometraggio dopo "Era d'estate" (2016). Christian Roberto ha 20 anni, ha già partecipato a diverse fiction televisive: "L'onore e il rispetto 3", "Baciamo le mani", "Un passo dal cielo 3" e "La vita promessa".