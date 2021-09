Su Rai1 va in onda Sanremo 70+1, il dietro le quinte del festival più assurdo La prima rete del servizio pubblico propone un racconto atipico del Festival del 2021, il secondo condotto da Amadeus e Fiorello che ha visto trionfare i Maneskin, ma che è stato al contempo il più strano, segnato dalla pandemia e dall’assenza di pubblico. Appuntamento per martedì 7 settembre, ore 20.35, su Rai1.

A cura di Andrea Parrella

Su Rai1 torna Sanremo, a settembre. Martedì 7 settembre la prima rete del servizio pubblico propone un racconto atipico del Festival del 2021, il secondo condotto da Amadeus e Fiorello che ha visto trionfare i Maneskin, certamente il Sanremo più anomalo della storia, andato in onda senza pubblico in sala. Si tratta di Sanremo 70+1, una visione del Festival dal dietro le quinte della manifestazione organizzata nel bel mezzo della pandemia, messa su con enormi difficoltà e accompagnata al tempo da grandi polemiche, proprio per l'inusuale circostanza in cui veniva mostrata.

A partire dalle 20.35, subito dopo la conclusione del Tg1, in onda tutti i retroscena e il dietro le quinte di una kermesse profondamente segnata dai protocolli sanitari imposti dall'emergenza: la sofferenza emotiva dei protagonisti, le difficoltà delle prove e soprattutto il complicatissimo lavoro di squadra che porta a termine una specie di impresa senza precedenti e probabilmente senza un seguito, visto che non sembra essere in discussione la presenza del pubblico in sala per il prossimo Festival.

A proposito del Festival di Sanremo 2022, sarà ancora una volta Amadeus a presentare la kermesse canora, per la terza volta consecutiva. Se la prima edizione era stata tra le più trionfali della storia del Festival, considerando gli ascolti e l'entusiasmo attorno alla coppia alla conduzione, l'Amadeus-Fiorello bis è stato preceduto proprio dalle polemiche sulla presenza del pubblico in sala e le difficoltà legate ad andare in scena con un Ariston completamente vuoto. Le difficoltà organizzative hanno trovato compensazione nel riscontro discografico delle canzoni in gara, oltre al doppio successo dei Maneskin che si sono prima imposti a Sanremo e poi, dopo 31, sono riusciti nell'impresa di vincere l'Eurovision Songe Contest.