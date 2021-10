Stories of a Generation, la docu-serie Netflix con Papa Francesco È stata presentata alla Festa del Cinema di Roma “Stories of Generation”, la serie ispirata al libro “La saggezza del tempo” scritto da Papa Francesco e curato da Antonio Spadaro. Il progetto strutturato in quattro episodi, disponibili dal 25 dicembre su Netflix, vede grandi personaggi provenienti da tutto il mondo che, superati i 70 anni, si raccontano interrogati dalle nuove generazioni. Ogni racconto si intreccia con le parole del Santo Padre che mostra il suo essere “uomo tra gli uomini” prima ancora che pontefice.

A cura di Ilaria Costabile

È stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la serie "Stories of Generation" prodotta da Stand by me, disponibile su Netflix a partire dal 25 dicembre e ispirata al libro scritto da Papa Francesco e curato da Antonio Spadaro, ovvero "La saggezza del tempo". Le serie è stata scritta da Simona Ercolani, affiancata da Spadaro e nelle quattro puntate che la compongono ci sarà anche il pontefice che introdurrà ogni episodio parlando del tema a cui è dedicato, ovvero l'amore, i sogni, la lotta e il lavoro.

Un nuovo racconto della terza età

Stories of Generation si presenta come un racconto a più voci incentrato sulla terza età, che diventa un terreno nuovo da scoprire se indagata dai più giovani. Un confronto tra generazioni che si intrecciano le une con le altre, dove uomini e donne che hanno superato i 70 anni si raccontano rispondendo a domande, parlando del loro vissuto e ripresi da giovani talenti. Tanti i protagonisti che si avvicenderanno in ogni episodio: dall'etologa e ambientalista inglese Jane Gooodall, che parlerà della sua filosofia di vita e della necessità di salvaguardare il pianeta, a Martin Scorsese che risponderà alle domande di sua figlia, l'attrice Francesca Scorsese e ancora, Estela Barnes de Carlotto che ha dato vita al movimento delle Abuelas de Plaza de Mayo, alla ricerca dei bambini desaparecidos; o Vito Florino, gelataio di Lampedusa che ha salvato la vita a 47 naufraghi.

Il regista Martin Scorsese e la figlia Francesca

Papa Francesco filo conduttore di tutte le storie

Ognuno dei quattro episodi della docu-serie affronta una delle tematiche che accomunano gli esseri umani, per l'appunto l'amore, i sogni, la lotta e il lavoro, e attraverso il vissuto di uomini e donne diversi per status sociale, religione e modo di vita, si delinea un racconto dell'umanità che sottende, nonostante le diversità, agli stessi valori. Ai vari racconti a cui si assiste nella serie, si aggiungono le conversazioni tra Antonio Spadaro e Papa Francesco che tratteggia una linea che unisce tutte le storie delle quattro puntate, mostrandosi non solo in veste di pontefice, ma anche di uomo. Emerge, quindi, un'immagine nitida anche di Jose Mario Bergoglio pronto a condividere esperienze e ricordi custoditi nel tempo.