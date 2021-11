Steve Burton, star di General Hospital, allontanato dalla soap perché non vaccinato contro il Covid Steve Burton, uno dei volti noti della soap General Hospital, è stato allontanato dalla fiction perché ha rifiutato di vaccinarsi contro il Covid. A confermarlo è lui stesso tramite social, in cui ha spiegato anche le sue motivazioni.

A cura di Ilaria Costabile

L'attore americano Steve Burton, interprete del personaggio di Jason Morgan nella soap "General Hospital", ha confermato con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, di essere stato cacciato dalla nota fiction televisiva per non essersi vaccinato contro la Covid. Un provvedimento che molte produzioni televisive e cinematografiche americane stanno adottando per contrastare il rischio di nuovi contagi e sostenere l'importanza della campagna vaccinale anche dinanzi a questioni mediche o religiose, come spiegato proprio dall'attore.

Le dichiarazioni di Steve Burton

Il 51enne, quindi, spiega ai suoi fan che il suo personaggio -rimasto vittima del crollo di un tunnel nell'ultimo episodio della serie- non sarà più presente nella soap, come si vociferava da qualche tempo: "So che ci sono state molte voci e speculazioni sul sottoscritto e su “General Hospital” e volevo che voi lo sapeste da me. Sfortunatamente, “General Hospital” mi ha fatto andare via a causa dell’obbligo vaccinale". L'attore continua spiegando quali fossero state le motivazioni per le quali aveva richiesto l'esenzione al vaccino: "Ho fatto richiesta di esenzione per motivi medici e religiosi, ma entrambe mi sono state negate, il che mi offende ma qui si tratta anche della mia libertà personale". Burton ha poi continuato sostenendo le sue opinioni al riguardo e dicendo: "Credo che nessuno dovrebbe perdere il proprio sostentamento per questo".

L'attore, però, non ha rinnegato il suo percorso nella soap, dove era uno dei protagonisti ormai da diversi anni e a questo proposito ha dichiarato che non esclude un possibile ritorno in futuro, dal momento che il suo personaggio avrebbe ancora molto da raccontare: "Ciò detto, sarò sempre grato per il tempo trascorso nella soap “General Hospital”, perché sono cresciuto lì. Forse un giorno, se questi obblighi vaccinali verranno eliminati, potrò tornare e finire la mia carriera come Jason Morgan. Sarebbe un onore. In caso contrario, farò comunque tesoro di questa straordinaria esperienza e andrò avanti".