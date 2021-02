La seconda storia in onda a C'è Posta per te ha come protagonista Stefano, un padre che cerca di recuperare i rapporti con sua figlia Sara, fortemente incrinati dopo il divorzio che anni fa l'ha diviso da sua moglie e in seguito al quale ha potuto anche sollevarsi dal mantenimento che mensilmente passava alla moglie e alle figlie. Nonostante lui abbia cercato di costruire un legame solido con le sue figlie, i diverbi e le incomprensioni nate nel corso degli anni hanno portato ad un silenzio che si protrae da più di un anno e mezzo, tanto da non essere invitato nemmeno al matrimonio di sua figlia con il suo fidanzato Andrea, anche lui chiamato in trasmissione.

Sara non è d'accordo con il racconto del padre

I rimpianti di Stefano, per gli errori fatti in passato lo portano a richiamare l'attenzione di sua figlia Sara che accetta il suo invito in trasmissione. La ragazza, però, mette in chiaro quanto è stato raccontato da suo padre fino a qual momento, spiegando che il comportamento di Stefano non è stato così semplice da dover digerire, in quanto Sara ha dovuto portare il carico di vessazioni da parte dei genitori e dal rancore che il padre porta nei confronti di sua madre:

La separazione non è stato un trauma, perché non era un matrimonio felice. È stato il seguito, per colpire lei, colpiva me e mia sorella. Lei supera, io un po' meno. Io non l'ho mai messo in dubbio, anche il fatto di essere presente. Papà ha un modo sbagliato che mi non mi fa stare a mio agio, le parole sono peggio di altro. Mi aspettavo che capisse i suoi errori. Lui non si è mai staccato dal passato, si finiva a parlare di mamma, del passato, per lui qualsiasi cosa faceva era una conseguenza.

Sara non vuole aprire la busta

Quello che, però, ha ferito tanto la giovane Sara è quanto il padre ha detto sul suo conto nel corso della causa di divorzio dei suoi genitori, dove Stefano ha lasciato intendere che la figlia avesse appositamente lasciato il lavoro per poter vivere sulle sue spalle. Un dolore enorme al quale si è aggiunto anche uno screzio con il suo fidanzato Andrea, ma la ragazza non sembra convinta ed è intenzionata a chiudere la busta e a non voler incontrare il padre, nonostante i tentativi da parte di Maria De Filippi di farle cambiare idea: