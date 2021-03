Stefano Tacconi ospite a Domenica Live insieme alla moglie Laura Speranza. L'ex portiere della Juventus, oggi 64enne, è tornato nel salotto di Barbara d'Urso per raccontare cosa sta succedendo nella sua famiglia. Appena un mese fa l'ex campione era stato ospite al programma, dopo la lettera che la moglie Laura aveva pubblicato sul settimanale Di Più. Tacconi aveva espresso la sua volontà si sentirsi nuovamente libero e di voler partire per la Cina qualora fosse arrivata per lui un'importante proposta lavorativa. La moglie aveva spiegato: "Se deciderai di partire ti lascerò andare, ma per sempre".

Stefano Tacconi disposto a trasferirsi in Cina

L'ex portiere di recente ha avuto alcuni gravi problemi di salute. È stato operato alla schiena, scelta inevitabile visto che l'alternativa sarebbe stata la sedia a rotelle: "Ci ho messo un anno prima di decidere ad operarmi. Non avevo più il disco nella spina dorsale. Sono stato obbligato a farlo". Un momento difficile che ha spinto Tacconi a volersi godere gli anni della sua vita al massimo, anche a costo di mettere da parte la moglie e i suoi quattro figli: "Io non voglio lasciare nessuno, voglio solo riprendere la mia vita in mano". La moglie Laura ha mostrato tutto il suo sconcerto: "Davo per scontato che volesse portare in Cina tutta la sua famiglia, invece vorrebbe andare da solo". Ma l'ex campione sembra deciso a non voler cambiare idea: "È importante avere la mia libertà, vorrei solo un mio spazio. Arrivato ad una certa età ti chiedi quanto ti resta da vivere". Ma esclude che possa centrare un'altra donna: "Non mi sono innamorato di un'altra, basta donne!".

I problemi di salute di Stefano Tacconi

Lo scorso febbraio a Pomeriggio Cinque Stefano Tacconi aveva raccontato le parole dello specialista che lo ha preso in cura: "O ti operi o resti sulla sedia a rotelle". Gli era caduto il mondo addosso. Un particolare della sua vita che in pochi fino a quel momento conoscevano. "Non so quanto ancora mi resta da vivere", aveva spiegato. "Spero di vivere più a lungo possibile, ma un anno e mezzo fa sono stato operato a due vertebre. È stato allora che ho iniziato ad avere una serie di paure. La vecchiaia incombe".