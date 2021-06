Stefano De Martino sempre più al centro dei progetti di Rai2. Il conduttore, che da alcune stagioni è una presenza fissa nei palinsesti della rete attualmente diretta da Ludovico Di Meo, sarà fulcro anche della prossima stagione, confermando l'intuizione che era stata di Carlo Freccero nel suo periodo alla direzione della rete, tra il 2018 e il 2019.

La conferma a Stasera tutto è possibile

Secondo quanto anticipato da Davidemaggio.it, i palinsesti Rai che verranno presentati martedì 22 giugno riserveranno a De Martino. un posto in prima fila a Rai2. C'è innanzitutto la conferma alla guida di Stasera Tutto è Possibile, programma che De Martino ha ereditato da Amadeus e fatto suo, dando alla trasmissione un timbro molto personale grazie al sodalizio con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, sua spalle fisse.

La serata di gala per il compleanno di Rai2

Il programma con la stanza inclinata sarebbe già in palinsesto per il prossimo inverno, precisamente per gennaio 2022. Ma nel frattempo De Martino potrebbe non stare fermo. Sarebbe proprio lui il nome scelto da Rai per condurre una serata speciale che celebrerà un compleanno speciale per la rete. La ricorrenza è prevista per il prossimo 4 novembre, quando cadranno i 60 anni dalla nascita della seconda rete Rai.

Manca ancora la firma del contratto

L'incertezza sulla permanenza di Stefano De Martino in Rai è dipesa, essenzialmente, da una firma del contratto per la quale ancora manca l'ufficialità. Nelle ultime settimane si è parlato di una trattativa lunga e di richieste non proprio convergenti. Parallelamente venivano alimentate voci di un suo ritorno a Mediaset per dei progetti ipotetici nella domenica pomeriggio di Canale 5 e uno spazio su Italia 1. Progetti che, a quanto pare, non troveranno riscontro alcuno, visto che ci staremmo avviando verso la conferma di De Martino a Rai2, di cui il conduttore napoletano punta definitivamente a diventare un volto di riferimento.